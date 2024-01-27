Бразилия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Колумбией (до 23 лет) в рамках 3-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 27 января, начало — в 02:00 мск. Бразилия (до 23 лет) — Колумбия (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бразилия (до 23 лет)

Эта команда нынешнюю квалификацию проводит не столь ярко. От молодых бразильцев всегда ждут голевой феерии.

Основной расчет в атаке лежит на Эндрике. 17-летний форвард способен выстрелить на текущем турнире.

Свой последний поединок сборная Бразилия (до 23 лет) провела неуверенно. Боливийцы были обыграны лишь минимально.

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Разумеется, бразильская молодежь намерена выиграть группу. Для этого команде нужно прибавлять в плане реализации.

В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать куда более агрессивно, чем в первом матче. Пора бы бразильцам показать свою истинную силу!

Колумбия (до 23 лет)

Эта команда явно поборется за второе место в группе. Вот только на данный момент Колумбия (до 23 лет) замыкает турнирную таблицу.

Атака команды выглядит крайне слабо. Проблемы с реализацией не позволяют демонстрировать успешные результаты.

Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. Колумбия (до 23 лет) была разгромлена эквадорцами (0:3).

До того была уверенная победа над доминиканцами в контрольной встрече (5:0). Да и с перуанцами команда справилась на ура (3:1).

Нет сомнений, что колумбийцы дадут бой столь сильному оппоненту. Правда, из трех очных поединков в этой возрастной группе команда проиграла в двух.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.67.

На викторию Колумбии (до 23 лет) дают — 4.75, ничья оценена — в 3.88.

Бразильцы явно сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут встречи .

Наш прогноз — Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.