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    Бразильцы начинают и выигрывают!

    Бразилия (до 23 лет) — Колумбия (до 23 лет). Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Олимпийские игры, 27 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия (до 23 лет) — Колумбия (до 23 лет)
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    Молодые бразильцы
    Бразилия (до 23 лет) сыграет на своем поле с Колумбией (до 23 лет) в рамках 3-го тура квалификации на Олимпийские игры. Матч пройдет 27 января, начало — в 02:00 мск. Бразилия (до 23 лет) — Колумбия (до 23 лет): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Бразилия (до 23 лет)

    Эта команда нынешнюю квалификацию проводит не столь ярко. От молодых бразильцев всегда ждут голевой феерии.

    Основной расчет в атаке лежит на Эндрике. 17-летний форвард способен выстрелить на текущем турнире.

    Свой последний поединок сборная Бразилия (до 23 лет) провела неуверенно. Боливийцы были обыграны лишь минимально.

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    Разумеется, бразильская молодежь намерена выиграть группу. Для этого команде нужно прибавлять в плане реализации.

    В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать куда более агрессивно, чем в первом матче. Пора бы бразильцам показать свою истинную силу!

    Колумбия (до 23 лет)

    Эта команда явно поборется за второе место в группе. Вот только на данный момент Колумбия (до 23 лет) замыкает турнирную таблицу.

    Атака команды выглядит крайне слабо. Проблемы с реализацией не позволяют демонстрировать успешные результаты.

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    • Свой последний поединок команда вряд ли может записать себе в актив. Колумбия (до 23 лет) была разгромлена эквадорцами (0:3).

    До того была уверенная победа над доминиканцами в контрольной встрече (5:0). Да и с перуанцами команда справилась на ура (3:1).

    Нет сомнений, что колумбийцы дадут бой столь сильному оппоненту. Правда, из трех очных поединков в этой возрастной группе команда проиграла в двух.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бразилии (до 23 лет) предлагают — 1.67.

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    На викторию Колумбии (до 23 лет) дают — 4.75, ничья оценена — в 3.88.

    Бразильцы явно сильнее соперника, и наверняка понесутся вперед с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Бразилии (до 23 лет) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.

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    Бразилия (до 23 лет) — Колумбия (до 23 лет): прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 27.01.2024. Прогнозы на футбол. Бразильцы начинают и выигрывают!
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