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    Южная Корея не оставит шансов сопернику и выйдет из группы

    Южная Корея — Малайзия. Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Азии, 25 января 2024 года

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    Южная Корея
    25 января 2024 года в матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют Южная Корея и Малайзия. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Южная Корея — Малайзия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Южная Корея

    Эта сборная является одним из фаворитом на Кубке Азии. Южная Корея занимает 2-е место в своей группе турнира с 4 очками в активе. Если корейцы обыграют Малайзию в предстоящем матче, то точно выйдут из группы.

    В 1-м матче группового этапа Южная Корея ожидаемо обыграла Бахрейн (3:1), не оставив шансов сопернику. Корейская сборная полностью контролировала игру, нанеся 14 ударов в сторону ворот и 71% времени владела мячом.

    Уже во 2-м поединке Южная Корея довольно неожиданно сыграла вничью с Иорданией, едва не уступив сопернику. Корейцы сравняли счет на 90+1-й минуте благодаря автоголу от защитника Иордании.

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    В предстоящем матче Южная Корея сыграет против аутсайдера турнира — Малайзии. Корейцы точно будут контролировать игру и наверняка победят, но может ли соперник совершить чудо?

    Малайзия

    Сборная уже точно не выйдет из группы на Кубке Азии, но команда вполне может на последок хлопнуть дверью. Малайзия занимает последнее 4-е место в своей группе, не набрав ни одного очка.

    В 1-м матче группы сборная полностью провалилась против Иордании (0:4), пропустив 3 гола уже к 32-й минуте. Малайзия попыталась исправить ситуацию во 2-м тайме, но ничего не получилось.

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    • Уже во 2-м матче Малайзия собралась и дала бой Бахрейну (0:1). Сборная вполне могла зацепиться за результат, но пропустила решающий гол на 90+5-й минуте.

    Южная Корея и Малайзия еще не встречались между собой в 21-м веке, но очевидно, что номинальные гости гораздо слабее корейцев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом Южную Корею, коэффициент на победу которого равен 1.18. Успех Малайзии оценивается в 22.00, ничья — в 7.00.

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    Очевидно, что Южная Корея гораздо сильнее своего соперника. Можно предположить, что номинальные хозяева одержат уверенную победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 3.5 больше за 2.08.

    Еще один вариант ставки — Фора Южной Кореи — 2 за 1.68.

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    Южная Корея — Малайзия: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Южная Корея не оставит шансов сопернику и выйдет из группы
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