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    Отберет ли «Адана Демирспор» очки у «Бешикташа»?

    «Бешикташ» — «Адана Демирспор». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Адана Демирспор»
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    «Бешикташ» — фаворит матча
    23 января в Стамбуле пройдет поединок 22-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Бешикташ» сыграет против «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Января 2024 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» по итогам 21-го тура занимает четвертое место в зоне еврокубков, опережая на три очка пятую строчку, которая находится уже вне данной зоны.

    При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира она на своем поле разгромила «Эйюрспор» (4:0).

    В то же время, клуб прекратил выступления в еврокубках, где занял лишь третье место в группе Лиги конференций, уступив первые два «Брюгге» и «Будё-Глимт».

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при одной победе и двух ничьих, так что у хозяев неплохая форма.

    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» по итогам 21-го тура занимает шестую строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции, которую как раз занимает соперник.

    Команда при этом уже прекратила выступления в Кубке Турции, где в 1/16 финала турнира она на своем поле по пенальти сенсационно проиграла представителю третьего дивизиона «24 Эрзинджану» (2:2).

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    • В начале сезона клуб также выступал в еврокубках, но не сумел пробиться в основной раунд Лиги конференций, уступив в плей-офф «Генку» также по пенальти.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков (три ничьих и два поражения) во всех турнирах, так что у гостей явно не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Бешикташ», коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех «Адана Демирспор» оценивается в 4,30, ничья — в 4,05.

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    В трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Бешикташ» победит за 1,75.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,45, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Бешикташ» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Адана Демирспор» очки у «Бешикташа»?
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