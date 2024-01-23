«Бешикташ»
«Бешикташ» по итогам 21-го тура занимает четвертое место в зоне еврокубков, опережая на три очка пятую строчку, которая находится уже вне данной зоны.
При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира она на своем поле разгромила «Эйюрспор» (4:0).
В то же время, клуб прекратил выступления в еврокубках, где занял лишь третье место в группе Лиги конференций, уступив первые два «Брюгге» и «Будё-Глимт».
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при одной победе и двух ничьих, так что у хозяев неплохая форма.
«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» по итогам 21-го тура занимает шестую строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции, которую как раз занимает соперник.
Команда при этом уже прекратила выступления в Кубке Турции, где в 1/16 финала турнира она на своем поле по пенальти сенсационно проиграла представителю третьего дивизиона «24 Эрзинджану» (2:2).
В начале сезона клуб также выступал в еврокубках, но не сумел пробиться в основной раунд Лиги конференций, уступив в плей-офф «Генку» также по пенальти.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков (три ничьих и два поражения) во всех турнирах, так что у гостей явно не лучшая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Бешикташ», коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех «Адана Демирспор» оценивается в 4,30, ничья — в 4,05.
В трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Бешикташ» победит за 1,75.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,45, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.