23 января в Стамбуле пройдет поединок 22-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Бешикташ» сыграет против «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 по мск. «Бешикташ» — «Адана Демирспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бешикташ»

«Бешикташ» по итогам 21-го тура занимает четвертое место в зоне еврокубков, опережая на три очка пятую строчку, которая находится уже вне данной зоны.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в 1/8 финала. На предыдущей стадии турнира она на своем поле разгромила «Эйюрспор» (4:0).

В то же время, клуб прекратил выступления в еврокубках, где занял лишь третье место в группе Лиги конференций, уступив первые два «Брюгге» и «Будё-Глимт».

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на турецкое первенство, при одной победе и двух ничьих, так что у хозяев неплохая форма.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» по итогам 21-го тура занимает шестую строчку с отставанием в пять очков от зоны еврокубков — четвертой позиции, которую как раз занимает соперник.

Команда при этом уже прекратила выступления в Кубке Турции, где в 1/16 финала турнира она на своем поле по пенальти сенсационно проиграла представителю третьего дивизиона «24 Эрзинджану» (2:2).

В начале сезона клуб также выступал в еврокубках, но не сумел пробиться в основной раунд Лиги конференций, уступив в плей-офф «Генку» также по пенальти.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков (три ничьих и два поражения) во всех турнирах, так что у гостей явно не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Бешикташ», коэффициент на победу которого равен 1,75. Успех «Адана Демирспор» оценивается в 4,30, ничья — в 4,05.

В трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Бешикташ» победит за 1,75.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,45, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.