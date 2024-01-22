Экваториальная Гвинея
Эта команда сенсационно лидирует в своем квартете. Экваториальная Гвинея пока опережает сильных нигерийцев и ивуарийцев.
Главной ценностью команды является атака. В двух турах она сумела отличиться пятью точными выстрелами.
Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Кот-д Ивуар
В предыдущем туре Кубка африканских наций Экваториальная Гвинея победила. Команда уверенно одолела Гвинею-Бисау (4:2).
Матчи против ивуарийцев для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков проиграно два при одной ничьей.
В этой встрече команда явно будет больше обороняться, чем атаковать. Экваториальную Гвинею устроит даже ничейный исход.
Кот-д’Ивуар
Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Ивуарийцы довели ситуации до такой, при которой нужно исключительно побеждать в последнем туре.
Главным бичом команды ныне является слабая результативность. В двух матчах забито всего два мяча.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Кот-д’Ивуар с минимальным счетом уступил сборной Нигерии.
Тем не менее, ивуарийцы имеют в своем распоряжении квалифицированных исполнителей. Так что команда явно прибавит!
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Ивуарийцы настроены исключительно на победу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.42.
На викторию Гвинеи-Бисау дают — 10.50, ничья оценена — в 4.05.
Ивуарийцы на голову сильнее соперника, и
Наш прогноз — Фора Кот-д’Ивуара -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.