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    Уверенная виктория ивуарийцев?

    Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 22 января 2024 года

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    Экваториальная Гвинея сыграет на своем поле с Кот-д’Ивуаром в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 22 января, начало — в 20:00 мск. Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A 22 Января 2024 года
    Экваториальная Гвинея
  • Кубок Африки-2023. Группа A
    •  Экваториальная Гвинея 20:00 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2023. Группа A
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    Экваториальная Гвинея

    Эта команда сенсационно лидирует в своем квартете. Экваториальная Гвинея пока опережает сильных нигерийцев и ивуарийцев.

    Главной ценностью команды является атака. В двух турах она сумела отличиться пятью точными выстрелами.

    Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Кот-д Ивуар

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  • 12.504.201.40Бонус$9500
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    В предыдущем туре Кубка африканских наций Экваториальная Гвинея победила. Команда уверенно одолела Гвинею-Бисау (4:2).

    Прогнозы на Кубок Африки

    Матчи против ивуарийцев для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков проиграно два при одной ничьей.

    В этой встрече команда явно будет больше обороняться, чем атаковать. Экваториальную Гвинею устроит даже ничейный исход.

    Кот-д’Ивуар

    Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Ивуарийцы довели ситуации до такой, при которой нужно исключительно побеждать в последнем туре.

    Главным бичом команды ныне является слабая результативность. В двух матчах забито всего два мяча.

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  • 19/01/2024

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Кот-д’Ивуар с минимальным счетом уступил сборной Нигерии.

    Тем не менее, ивуарийцы имеют в своем распоряжении квалифицированных исполнителей. Так что команда явно прибавит!

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Ивуарийцы настроены исключительно на победу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.42.

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    На викторию Гвинеи-Бисау дают — 10.50, ничья оценена — в 4.05.

    Ивуарийцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    Наш прогноз — Фора Кот-д’Ивуара -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.

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    Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория ивуарийцев?
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