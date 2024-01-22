Экваториальная Гвинея сыграет на своем поле с Кот-д’Ивуаром в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 22 января, начало — в 20:00 мск. Экваториальная Гвинея — Кот-д’Ивуар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Экваториальная Гвинея

Эта команда сенсационно лидирует в своем квартете. Экваториальная Гвинея пока опережает сильных нигерийцев и ивуарийцев.

Главной ценностью команды является атака. В двух турах она сумела отличиться пятью точными выстрелами.

Коэффициенты матча Экваториальная Гвинея — Кот-д Ивуар 1X2Новым игрокам 12.504.201.40Бонус$9500

В предыдущем туре Кубка африканских наций Экваториальная Гвинея победила. Команда уверенно одолела Гвинею-Бисау (4:2).

Прогнозы на Кубок Африки

Матчи против ивуарийцев для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков проиграно два при одной ничьей.

В этой встрече команда явно будет больше обороняться, чем атаковать. Экваториальную Гвинею устроит даже ничейный исход.

Кот-д’Ивуар

Эта команда ныне пребывает на 3 месте в группе A. Ивуарийцы довели ситуации до такой, при которой нужно исключительно побеждать в последнем туре.

Главным бичом команды ныне является слабая результативность. В двух матчах забито всего два мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Кот-д’Ивуар с минимальным счетом уступил сборной Нигерии.

Тем не менее, ивуарийцы имеют в своем распоряжении квалифицированных исполнителей. Так что команда явно прибавит!

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Ивуарийцы настроены исключительно на победу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нигерии предлагают — 1.42.

На викторию Гвинеи-Бисау дают — 10.50, ничья оценена — в 4.05.

Ивуарийцы на голову сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы .

Наш прогноз — Фора Кот-д’Ивуара -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.