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    «Валенсия» — «Атлетик». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Примера, 20 января 2024 года

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    Уго Дуро
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 20:30 мск. «Валенсия» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Января 2024 года
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    «Валенсия»

    Эта команда нынче сражается попадание в еврокубки. «Валенсия» на текущий момент находится на 8 месте в таблице.

    Главной проблемой команды является невысокий уровень реализации. В 20 матчах Примеры левантийцы забили всего 26 мячей.

    Коэффициенты матча Валенсия — Атлетик

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валенсия» в Кубке Испании уступила «Сельте» (1:3) и покинула турнир.

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    А вот до того «летучие мыши» учинили разгром «Кадису» (4:1). Да и вообще, исключая вылет из Кубка, в остальных матчах команда выглядит симпатично.

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. Вот только басков «Валенсия» не обыгрывает уже почти два года.

    «Атлетик»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Атлетик» находится на 3 месте в таблице, борясь за попадание в Лигу чемпионов.

    Баски неплохо выглядят в атаке, отличившись 38 голами. Да и оборона привычно монолитна: в среднем за матч команда пропускает один гол.

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    • В своем последнем поединке «Атлетик» добыл яркую победу. В кубковой встрече команда одолела «Алавес» (2:0).

    Из четырех последних очных поединков с «Валенсией» команда выиграла трижды. Да и вообще, баски нынче выглядят мощно.

    Есть у гостей и заметная кадровая потеря. Форвард Иньяки Уильямс отправился на Кубок африканских наций в составе сборной Ганы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Валенсии» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.48.

    Обе команды ныне выглядят весьма монолитно, и наверняка будут бороться за заветные баллы.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.48.

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    «Валенсия» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. На «Месталье» будут забивать!
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