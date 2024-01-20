20 января 2024 года в матче итальянской Серии А сыграют «Рома» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Рома» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

«Рома» хорошо начала 2024-й год, одержав победу над «Кремонезе» (2:1) в Кубке Италии. Но потом римляне не выигрывали на протяжении трех встреч кряду.

Сначала «Рома» разошлась миром с «Аталантой» (1:1), а затем вылетела из Кубка Италии от «Лацио» (0:1). 14 января в Серии А столичный клуб в гостях проиграл «Милану» со счетом 1:3.

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На данный момент «Рома» находится на 9-й позиции в чемпионате Италии. Набрано 29 очков в 20 встречах.

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«Рома» отлично играет на своем поле. В последних десяти домашних матчах столичный коллектив одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.

«Верона»

«Верона» ведет борьбу за выживание. По итогам 20 встреч команда находится в зоне вылета — на 18-м месте, набрав 17 очков.

В 2024 году «Верона» сыграла два матча в Серии А. Сначала клуб в гостях уступил «Интеру» со счетом 1:2. Затем «Верона» в родных стенах нанесла поражение «Эмполи» (2:1).

«Вероне» будет трудно увезти три очка из Рима. «Рома» является фаворитом предстоящей встречи. Но нельзя исключать, что гости способны преподнести сюрприз.

«Верона» плохо играет на чужих полях. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. В последних десяти играх «Верона» ни разу не победила на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Роме». На ее победу можно поставить за 1.48. Выигрыш «Вероны» идет с коэффициентом 7.80. Ничья оценена — в 4.30.

Хозяева вряд ли допустят осечку. Сенсации ждать не стоит.

Можно сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1) с коэффициентом 1.84.

Еще один наш прогноз — команды забьют не больше двух голов за 1.75.