«Дармштадт» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:30 мск. «Дармштадт» — «Айнтрахт» Фр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дармштадт»

Этой команде вряд ли светит остаться в элите. Ныне она замыкает турнирную таблицу чемпионата, да и по игре выглядит бледновато.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 17 матчах в воротах «Дармштадта» побывало 44 мяча.

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Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Дармштадт» дома уступил дортмундской «Боруссии» (0:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Матчи с франкфуртцами для команды традиционно проходят неудачно. Три последних очных поединка были проиграны.

Хозяевам отступать уже банально некуда. Так что явно стоит ожидать от них максимальной самоотдачи.

«Айнтрахт» Фр

Эта команда нынешний сезон проводит в привычном ритме. «Айнтрахт» Фр находится на 6 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Франкфуртцы явно метят в еврокубки, однако атака команды не блещет. В 17 поединках чемпионата забито 27 мячей.

В своем последнем поединке «Айнтрахт» Фр добыл три очка. На выезде команда минимально переиграла «РБ Лейпциг».

Вот только в кадровом плане у команды ситуация не столь позитивная. Несколько игроков пребывают в клубном лазарете.

Франкфуртцы явно намерены взять три очка. Да и где ими еще разживаться, как не в матчах с записным аутсайдером?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Айнтрахта» Фр предлагают — 1.99.

На викторию «Дармштадта» дают — 3.93, ничья оценена — в 3.89.

Гости явно сильнее аутсайдера, и при всех своих проблемах способны быстро решить вопрос о победителе .

Наш прогноз — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.