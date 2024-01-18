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    Смогут ли исландцы переиграть Гондурас?

    Гондурас — Исландия. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гондурас — Исландия
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    Сборная Исландии
    Гондурас сыграет на своем поле с Исландией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 03:30 мск. Гондурас — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Гондурас

    Эта команда считается достаточно колючей. Гондурасцы способны неприятно удивить почти любого соперника, что и случалось не раз.

    В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Например, ей удалось разгромно одолеть сборную Кубы (4:0).

    Свой последний поединок команда проиграла. После победы над Мексикой (2:0), ответный матч Гондурас проиграл с таким же счетом, а затем и в серии пенальти.

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    Да и вообще, гондурасцы и близко не реализовали свой потенциал. Да и в матчах с примерно равными себе оппонентами команда, как правило, выглядит прилично.

    В этой встрече Гондурас явно постарается найти свои шансы в атаке. Команда явно не будет лишь держать оборону.

    Исландия

    Эта команда по европейским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности исландцам уж очень недостает.

    Да и последнюю квалификацию на Евро команда провалила. Северяне финишировали лишь на 4 месте в своей группе.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. В товарищеском матче Исландия минимально расправилась с Гватемалой.

    А вот до того команда уступила португальцам (0:2). Да и со словаками исландцы не смогли ничего поделать (2:4).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Исландцы имеют вполне качественный подбор игроков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Исландии предлагают — 2.22.

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    На викторию Гондураса дают — 3.15, ничья оценена — в 3.10.

    Исландцы сильнее соперника, и уж точно будут активно и агрессивно действовать у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа Исландии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

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    Гондурас — Исландия: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли исландцы переиграть Гондурас?
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