Гондурас сыграет на своем поле с Исландией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 января, начало — в 03:30 мск. Гондурас — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гондурас

Эта команда считается достаточно колючей. Гондурасцы способны неприятно удивить почти любого соперника, что и случалось не раз.

В последних своих поединках команда выглядела подобающе. Например, ей удалось разгромно одолеть сборную Кубы (4:0).

Свой последний поединок команда проиграла. После победы над Мексикой (2:0), ответный матч Гондурас проиграл с таким же счетом, а затем и в серии пенальти.

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Да и вообще, гондурасцы и близко не реализовали свой потенциал. Да и в матчах с примерно равными себе оппонентами команда, как правило, выглядит прилично.

В этой встрече Гондурас явно постарается найти свои шансы в атаке. Команда явно не будет лишь держать оборону.

Исландия

Эта команда по европейским меркам считается середняком. Правда, пресловутой стабильности исландцам уж очень недостает.

Да и последнюю квалификацию на Евро команда провалила. Северяне финишировали лишь на 4 месте в своей группе.

Свой последний поединок команда провела удачно. В товарищеском матче Исландия минимально расправилась с Гватемалой.

А вот до того команда уступила португальцам (0:2). Да и со словаками исландцы не смогли ничего поделать (2:4).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Исландцы имеют вполне качественный подбор игроков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Исландии предлагают — 2.22.

На викторию Гондураса дают — 3.15, ничья оценена — в 3.10.

Исландцы сильнее соперника, и уж точно будут активно и агрессивно действовать у ворот соперника .

Наш прогноз — Победа Исландии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.