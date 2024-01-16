16 января в рамках 1/4 финала Кубка Бельгии «Гент» сыграет против «Брюгге». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Гент» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Гент»

Команда из одноименного города уже успела пройти две стадии Кубка страны. Сначала коллектив из Гента на выезде переиграл «Патро Эйсден» (3:1), а затем в гостях сломил сопротивление «Сент-Трейдена» (1:0). «Буйволам» по силам составить конкуренцию в борьбе за этот титул.

В чемпионате страны «сине-белые» также борются за высокие места. Команда по итогам двадцати матчей имеет в своем активе 36 пунктов и занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Юниона» а десять баллов. «Гент» смог 36 раз забить и 20 раз пропустил.

Также подопечные Хейна Ванхазебрука стали вторыми в своей группе Лиги конференций и пробились в плей-офф, где сыграют против «Маккаби» из Хайфы. Команда пропустила вперед «Маккаби» из Тель-Авива, но смогла обойти «Зарю» и «Брейдаблик».

Все прогнозы на футбол

В 2024 году «Гент» успел провести только спарринг с румынским «Клужем» (2:1), а до этого в прошлом голу переиграл в чемпионате «Кортрейк» (2:0) и «Хеверли Лувен» (4:0). Перед этим же было поражение от «Брюгге» (0:2).

«Брюгге»

Команда из одноименного города в Западной Фландрии также успела пройти пройти уже двух соперников в Кубке Бельгии. Сначала коллектив из Брюгге на выезде сломил сопротивление «Беерсхота» (6:0), а затем в родных стенах также уверенно разгромил «Зюльте-Варегем» (4:0).

В чемпионате страны у «черно-синих» есть существенные проблемы. Команда набрала только 34 пункта по итогам двадцати встречи и находится на пятой строчке в табеле о рангах. «Брюгге» пока что входит в чемпионский плей-офф, однако опережает седьмой «Серкль-Брюгге» только на три балла.

Подопечные Ронни Дейла уверенно прошли свою группу Лиги конференций. Они набрала шестнадцать очков из восемнадцати возможных и стали первыми. Их соперниками были «Буде-Глимт», «Бешикташ» и «Лугано».

В этом году «Брюгге» также успел провести один товарищеский матч, переиграв «Нюрнберг» (3:0), а до этого была ничья с «Юнионом» (1:1) и победы над «Моленбеком» (6:1) и «Гентом» (2:0) . Перед этим команда сыграла вничью с «Мехеленом» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брюгге» предлагают поставить за 2.55.

На викторию «Гента» дают 2.65, ничья оценена в 3.50.

Поставим на то, что встреча завершится вничью в основное время.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.