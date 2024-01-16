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    Смогут ли «Гент» и «Брюгге» все решить за 90 минут?

    «Гент» — «Брюгге». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Брюгге»
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    «Гент»
    16 января в рамках 1/4 финала Кубка Бельгии «Гент» сыграет против «Брюгге». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Гент» — «Брюгге»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Гент»

    Команда из одноименного города уже успела пройти две стадии Кубка страны. Сначала коллектив из Гента на выезде переиграл «Патро Эйсден» (3:1), а затем в гостях сломил сопротивление «Сент-Трейдена» (1:0). «Буйволам» по силам составить конкуренцию в борьбе за этот титул.

    В чемпионате страны «сине-белые» также борются за высокие места. Команда по итогам двадцати матчей имеет в своем активе 36 пунктов и занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Юниона» а десять баллов. «Гент» смог 36 раз забить и 20 раз пропустил.

    Также подопечные Хейна Ванхазебрука стали вторыми в своей группе Лиги конференций и пробились в плей-офф, где сыграют против «Маккаби» из Хайфы. Команда пропустила вперед «Маккаби» из Тель-Авива, но смогла обойти «Зарю» и «Брейдаблик».

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    В 2024 году «Гент» успел провести только спарринг с румынским «Клужем» (2:1), а до этого в прошлом голу переиграл в чемпионате «Кортрейк» (2:0) и «Хеверли Лувен» (4:0). Перед этим же было поражение от «Брюгге» (0:2).

    «Брюгге»

    Команда из одноименного города в Западной Фландрии также успела пройти пройти уже двух соперников в Кубке Бельгии. Сначала коллектив из Брюгге на выезде сломил сопротивление «Беерсхота» (6:0), а затем в родных стенах также уверенно разгромил «Зюльте-Варегем» (4:0).

    В чемпионате страны у «черно-синих» есть существенные проблемы. Команда набрала только 34 пункта по итогам двадцати встречи и находится на пятой строчке в табеле о рангах. «Брюгге» пока что входит в чемпионский плей-офф, однако опережает седьмой «Серкль-Брюгге» только на три балла.

    Подопечные Ронни Дейла уверенно прошли свою группу Лиги конференций. Они набрала шестнадцать очков из восемнадцати возможных и стали первыми. Их соперниками были «Буде-Глимт», «Бешикташ» и «Лугано».

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    • В этом году «Брюгге» также успел провести один товарищеский матч, переиграв «Нюрнберг» (3:0), а до этого была ничья с «Юнионом» (1:1) и победы над «Моленбеком» (6:1) и «Гентом» (2:0) . Перед этим команда сыграла вничью с «Мехеленом» (1:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брюгге» предлагают поставить за 2.55.

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    На викторию «Гента» дают 2.65, ничья оценена в 3.50.

    Поставим на то, что встреча завершится вничью в основное время.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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    «Гент» — «Брюгге»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Гент» и «Брюгге» все решить за 90 минут?
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