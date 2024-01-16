16 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Болтон» сыграет против «Лутон Таун». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Болтон» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Болтон»

Эта команда прошла не простой путь для того, чтобы дойти до 1/32 финала Кубка Англии. «Болтон» уже прошел 2 раунда турнира и наткнулся на «Лутон», который в этом сезоне выступает в АПЛ.

Эта схватка не на жизнь, а на смерть, 1-й матч это доказал. В первом поединке команды так и не смогли открыть счет в матче (0:0), хоть и «Лутон» имел игровое преимущество, но игроки «Болтона» сумели выстоять и перевести игру на свое поле.

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До этого команда сыграла в 1/128 финала Кубка Англии с «Солихаллом» (4:0), не оставив шансов сопернику. Также, «Болтон» уверенно прошел «Харрогейт» (5:1), обеспечив себе комфортное преимущество в 3 мяча уже к 43-й минуте.

Все прогнозы на футбол

В рамках английской Первой лиги «Болтон» довольно уверенно выступает на своем поле, набрав 28 очков из 39-и возможных, но команда встретится с клубом из АПЛ. Сможет ли «Болтон» на своем поле зацепиться за результат? Большой вопрос.

«Лутон Таун»

Команда напрямую вышла в 1/32 финала Кубка Англии и уже испытала проблемы, не сумев вскрыть оборону «Болтона». В предстоящем матче «Лутон» будет играть в гостях, а это значит, что проход команды в следующий раунд под большим вопросом.

Вообще, «Лутон» не самая результативная команда. За 20 матчей в АПЛ «шляпники» забили всего 24 гола при 38-и пропущенных. Несмотря на это, за последние 5 матчей во всех турнирах «Лутон» забил 7 голов при 6-и пропущенных.

К тому же, за этот период команда проиграла только «Челси» (2:3), а также по 2 раза победила и сыграла вничью. В целом, команда может дать бой равному сопернику, а «Болтон», очевидно, отстает от «Лутона» в мастерстве.

Стоит отметить, что команда является не самой худшей в АПЛ по результат гостевых встреч. К примеру, в последнем туре «Лутон» сыграл вничью на чужом поле с «Бернли» (1:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Лутон Таун», коэффициент на победу которого равен 2.50. Успех «Болтона» оценивается в 2.80, ничья — в 3.60.

Судя по тому как проходила прошлая встреча между этими командами можно ожидать, что «Лутон» продолжит доминировать и, в итоге, добьется своего.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лутон» выйдет в следующий раунд Кубка Англии за 1.83.

Еще один вариант ставки — обе забьют за 1.63.