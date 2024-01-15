15 января 2024 года в матче 20-го тура чемпионата Турции сыграют «Галатасарай» и «Кайсериспор». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Кайсериспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Галатасарай»

«Галатасарай» в 2024 году сыграл два матча. 7 января клуб на своем поле разгромил «Коньяспор» со счетом 3:0. Вскоре стамбульцы в гостях сыграли вничью с «Сивасспором» (1:1).

В таблице «Галатасарай» находится на второй строчке. Набрано 48 очков в 19 встречах. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет два балла.

«Галатасарай» не проигрывает в Суперлиге больше двух месяцев. 11 ноября клуб на выезде уступил «Хатайспору» со счетом 1:2.

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«Галатасарай» вряд ли оступится в домашней встрече. Стамбульцы хорошо играют дома. В последних десяти играх команда одержала 7 побед, дважды сыграла вничью и проиграла только раз.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» ведет борьбу за то, чтобы в сезоне-2024/25 выступить в еврокубках. На данный момент команда идет 6-й в таблице. По итогам первого круга набрано 29 очков.

У клуба затянулась серия неудач. До этого «Кайсериспор» потерпел четыре поражения подряд. Команда уступила «Фенербахче», «Коньяспору», «Сивасспору» и «Фатих Карагюмрюку».

В 2024 году у «Кайсериспора» еще не было ни одной победы. Нужно срочно исправлять ситуацию.

У «Кайсериспора» большие проблемы в обороне. В четырех предыдущих встречах в общей сложности было пропущено 13 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Галатасарая» можно поставить за 1.27. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 10.50. Ничья оценена — в 6.20.

Хозяева продолжают преследовать лидирующий «Фенербахче».

Можно сделать ставку на победу «Галатасарая» с форой (-1) с коэффициентом 1.76.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.74.