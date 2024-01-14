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    «Эль-Классико» получится результативным?

    «Реал» Мадрид — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Суперкубка Испании 14 января 2024 года

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    Роберт Левандовский
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках финала Суперкубка Испании. Матч пройдет 14 января, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Суперкубок 14 Января 2024 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Реал» Мадрид

    Мадридцы проводят впечатляющий сезон. Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере, да и отрыв от каталонцев серьезный.

    Вот только в кадровом плане у «сливочных» отнюдь не все гладко. Травмы лидеров давно стали неприятной закономерностью.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

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    В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» Мадрид добыл непростую победу. Земляки из «Атлетико» были обыграны лишь в овертайме (5:3).

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    В двух последних «Эль-Классико» мадридцы были сильнее «Барсы». Да и вообще, проблем в игре соперника вагон и маленькая тележка.

    И уж совсем очевидно, что «сливочные» будут активны в атаке. Да и Анчелотти явно подведет свою команду к финалу на максимуме.

    «Барселона»

    Нынешний сезон для каталонцев никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 3 месте.

    Плюс ко всему, «Барселона» добывает победы с огромнейшей натугой. Да и прицел у Роберта Левандовского явно сбился…

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    • В своем последнем поединке «Барселона» смогла победить. В полуфинале Суперкубка команда Хави одолела «Осасуну» (2:0). К слову, первый мяч забил Левандовский.

    А вот до того команда едва не опозорилась в кубковом матче с «Барбастро». Нервотрепка завершилась трудной победой над аматорами (3:2).

    Подопечные Хави в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Каталонцы наверняка настроятся по-особенному.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.34.

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    На викторию «Барселоны» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.69.

    Обе команды явно намерены проявить себя в атаке максимальным образом, так что ждем голевого изобилия!

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 12.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. «Эль-Классико» получится результативным?
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