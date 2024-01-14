«Реал» Мадрид
Мадридцы проводят впечатляющий сезон. Команда Карло Анчелотти лидирует в Примере, да и отрыв от каталонцев серьезный.
Вот только в кадровом плане у «сливочных» отнюдь не все гладко. Травмы лидеров давно стали неприятной закономерностью.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» Мадрид добыл непростую победу. Земляки из «Атлетико» были обыграны лишь в овертайме (5:3).
В двух последних «Эль-Классико» мадридцы были сильнее «Барсы». Да и вообще, проблем в игре соперника вагон и маленькая тележка.
И уж совсем очевидно, что «сливочные» будут активны в атаке. Да и Анчелотти явно подведет свою команду к финалу на максимуме.
«Барселона»
Нынешний сезон для каталонцев никак не назовешь плодотворным. В чемпионате команда находится на скромном 3 месте.
Плюс ко всему, «Барселона» добывает победы с огромнейшей натугой. Да и прицел у Роберта Левандовского явно сбился…
В своем последнем поединке «Барселона» смогла победить. В полуфинале Суперкубка команда Хави одолела «Осасуну» (2:0). К слову, первый мяч забил Левандовский.
А вот до того команда едва не опозорилась в кубковом матче с «Барбастро». Нервотрепка завершилась трудной победой над аматорами (3:2).
Подопечные Хави в этой встрече явно постараются проявить себя максимальным образом. Каталонцы наверняка настроятся по-особенному.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 2.34.
На викторию «Барселоны» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.69.
Обе команды
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 12.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.