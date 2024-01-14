ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа» Кирилл КапризовТоп-10 хоккеистов НХЛ, которым следует начать новую главу в 2024 году Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 00:25
    • «Бавария» разгромила «Хоффенхайм»
    Все новости спорта

    Командам не хватит 90 минут?!

    «Реал» — «Барселона». Прогноз (к. 3.55) на Суперкубок Испании 14 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Реал Мадрид
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Барселона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» — «Барселона»
    «Реал» — «Барселона». Матч пройдет в рамках финала Суперкубка Испании 14 января, начало — 22:00 (мск) «Реал» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Суперкубок 14 Января 2024 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
    •

    «Реал»

    Мадридский коллектив, как и всегда, борется за золотые медали чемпионата Испании. По итогам девятнадцати туров в активе мадридцев 48 очков и первая строчка в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет одинаковое количество очков с «Жироной», но на семь баллов больше, чем у «Барселоны».

    «Реал» смог целых 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только 11 (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. Что касается Суперкубка, то в полуфинале в дополнительное время был бит «Атлетико» (5:3).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.553.10Бонус$9500
    •

    Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света. Он выступал в группе с «Унионом», «Наполи» и «Брагой». В Кубке Испании подопечные Карло Анчелотти также пробились в 1/8 финала турнира.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последних играх Примеры «Реал» одолел «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1).

    «Барселона»

    Коллектив из Барселоны набрал 41 очко по итогам первых девятнадцати туров. «Блаугранас» проиграли только две игры. Они выиграли двенадцать матчей и пять раз сыграли вничью. Каталонцы смогли 36 раз забить и 22 раза пропустили.

    Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на семь пунктов. Команду из столицы Каталонии все равно нельзя сбрасывать со счетов в борьбе за золотые медали.

  • Трансферный дайджест. 2-8 января
  • Отъезд игроков из Саудовской Аравии, а также «Реал» и «Бавария» решат свои проблемы в оборонительной линии
  • 08/01/2024

    • Также «Барселона» успешно преодолела барьер группового этапа в Лиге чемпионов. Подопечные Хави стали первыми в группе с «Шахтером» и «Антверпеном» и «Порту» и досрочно вышли в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. В Суперкубке страны каталонцы в полуфинале разобрались с «Осасуной» (2:0).

    До Суперкубка команда из одноименного города переиграла «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании. Перед этим каталонцы смогли одолеть «Лас-Пальмас» (2:1) и сломить сопротивление «Альмерии» (3:2) в чемпионате, а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение мадридцам. На победу «Реала» предлагают поставить за 2.28.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Барселоны» дают 3.15, ничья оценена в 3.55.

    Прогноз: ничья в основное время.

    Также поставим на то, что обе команды порадуют своих поклонников забитыми мячами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Чикаго — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Миннесота — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Миннесота — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Майами — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Юта — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Остапенко — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Австралия — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ковентри — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» — «Барселона»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Командам не хватит 90 минут?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры