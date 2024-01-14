«Реал» — «Барселона». Матч пройдет в рамках финала Суперкубка Испании 14 января, начало — 22:00 (мск) «Реал» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Реал»

Мадридский коллектив, как и всегда, борется за золотые медали чемпионата Испании. По итогам девятнадцати туров в активе мадридцев 48 очков и первая строчка в турнирной таблице. Команда из Мадрида имеет одинаковое количество очков с «Жироной», но на семь баллов больше, чем у «Барселоны».

«Реал» смог целых 40 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил только 11 (меньше всех в лиге) мячей. «Королевский клуб», безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. Что касается Суперкубка, то в полуфинале в дополнительное время был бит «Атлетико» (5:3).

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Также команда из столицы Испании успешно выступает в Лиге чемпионов. Столичный коллектив с первого места вышел в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света. Он выступал в группе с «Унионом», «Наполи» и «Брагой». В Кубке Испании подопечные Карло Анчелотти также пробились в 1/8 финала турнира.

Календарь и таблица испанской Примеры

В последних играх Примеры «Реал» одолел «Мальорку» (1:0), «Алавес» (1:0) и «Вильярреал» (4:1), поделил очки с «Бетисом» (1:1), переиграл «Гранаду» (2:0), «Кадис» (3:0) и «Валенсию» (5:1), а до этого сыграл вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и выиграл у «Барселоны» (2:1).

«Барселона»

Коллектив из Барселоны набрал 41 очко по итогам первых девятнадцати туров. «Блаугранас» проиграли только две игры. Они выиграли двенадцать матчей и пять раз сыграли вничью. Каталонцы смогли 36 раз забить и 22 раза пропустили.

Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Реала» и «Жироны» на семь пунктов. Команду из столицы Каталонии все равно нельзя сбрасывать со счетов в борьбе за золотые медали.

Также «Барселона» успешно преодолела барьер группового этапа в Лиге чемпионов. Подопечные Хави стали первыми в группе с «Шахтером» и «Антверпеном» и «Порту» и досрочно вышли в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы. В Суперкубке страны каталонцы в полуфинале разобрались с «Осасуной» (2:0).

До Суперкубка команда из одноименного города переиграла «Барбастро» (3:2) в Кубке Испании. Перед этим каталонцы смогли одолеть «Лас-Пальмас» (2:1) и сломить сопротивление «Альмерии» (3:2) в чемпионате, а также сыграли вничью с «Валенсией» (1:1).

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение мадридцам. На победу «Реала» предлагают поставить за 2.28.

На викторию «Барселоны» дают 3.15, ничья оценена в 3.55.

Прогноз: ничья в основное время.

Также поставим на то, что обе команды порадуют своих поклонников забитыми мячами.