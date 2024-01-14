Сборная Гватемалы сыграет против команды Исландии в товарищеском матче. Поединок состоится 14 января и начнется в 02:00 по мск. Гватемала — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Гватемала

Сборная Гватемалы — это 108-я команда в рейтинге мирового футбола. Она ни разу на отбиралась в финальную часть чемпионата мира, но раз была чемпионом КАНКАКАФ.

Правда, это было в далеком 1967 году. После того дальше четвертьфинала на континентальном первенстве она не доходила никогда. Именно такой результат коллектив показал на последнем чемпионате континента.

Последний раз гватемальцы собирались в ноябре прошлого года. И тогда они в товарищеском поединке расписали мировую с командой Ямайки со счетом 0:0.

Все прогнозы на футбол

И этим результатом Гватемала продлила свою безвыигрышную серию до четырех встреч, проиграв дважды в этот период. Всего же за минувшие семь игр у нее только одна виктория.

Исландия

Сборная Исландии после всплеска 2014-18 годов вновь вернулась на своей прежний уровень. Сейчас в рейтинге мирового футбола она занимает 71 место.

Исландцы проиграли свои две последние проведенные игры, уступив в них поочередно на выезде 0:2 Португалии и 2:4 Словакии в отборочной компании Евро-2024.

В этом цикле викинги выступили не лучшим образом, заняв четвертое место среди шести команд. Они добыли три виктории, расписали одну мировую и шесть встреч проиграли.

Причем скандинавы дважды смогли одолеть откровенно слабых лихтенштейнцев и раз выиграли дома у Боснии 1:0. Еще они на своем поле поделили очки с Люксембургом 1:1.

Ранее между собой эти национальные команды не встречались. Этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Исландии предлагают — 1.51.

На викторию Гватемалы дают — 6.17, ничья оценена — в 3.75.

В данном противостоянии прогнозируем, что гватемальцы не проиграют очень посредственной в последнее время сборной Исландии.

И также от данного противостояния не ждем голевой феерии и ставим еще здесь на тотал меньше.