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    Гватемала не проиграет Исландии

    Гватемала — Исландия. Прогноз и ставка (к. 2.65) на футбол 14 января 2024 года

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    Игрок сборной Исландии
    Сборная Гватемалы сыграет против команды Исландии в товарищеском матче. Поединок состоится 14 января и начнется в 02:00 по мск. Гватемала — Исландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Гватемала

    Сборная Гватемалы — это 108-я команда в рейтинге мирового футбола. Она ни разу на отбиралась в финальную часть чемпионата мира, но раз была чемпионом КАНКАКАФ.

    Правда, это было в далеком 1967 году. После того дальше четвертьфинала на континентальном первенстве она не доходила никогда. Именно такой результат коллектив показал на последнем чемпионате континента.

    Последний раз гватемальцы собирались в ноябре прошлого года. И тогда они в товарищеском поединке расписали мировую с командой Ямайки со счетом 0:0.

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    И этим результатом Гватемала продлила свою безвыигрышную серию до четырех встреч, проиграв дважды в этот период. Всего же за минувшие семь игр у нее только одна виктория.

    Исландия

    Сборная Исландии после всплеска 2014-18 годов вновь вернулась на своей прежний уровень. Сейчас в рейтинге мирового футбола она занимает 71 место.

    Исландцы проиграли свои две последние проведенные игры, уступив в них поочередно на выезде 0:2 Португалии и 2:4 Словакии в отборочной компании Евро-2024.

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    • В этом цикле викинги выступили не лучшим образом, заняв четвертое место среди шести команд. Они добыли три виктории, расписали одну мировую и шесть встреч проиграли.

    Причем скандинавы дважды смогли одолеть откровенно слабых лихтенштейнцев и раз выиграли дома у Боснии 1:0. Еще они на своем поле поделили очки с Люксембургом 1:1.

    Ранее между собой эти национальные команды не встречались. Этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Исландии предлагают — 1.51.

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    На викторию Гватемалы дают — 6.17, ничья оценена — в 3.75.

    В данном противостоянии прогнозируем, что гватемальцы не проиграют очень посредственной в последнее время сборной Исландии.

    И также от данного противостояния не ждем голевой феерии и ставим еще здесь на тотал меньше.

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    Гватемала — Исландия: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Гватемала не проиграет Исландии
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