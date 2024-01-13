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    Смогут ли «Наполи» и «Салернитана» забить друг другу?

    «Наполи» — «Салернитана». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Серия А, 13 января 2024 года

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    «Наполи»
    13 января в рамках 20-го тура итальянской Серии А «Наполи» сыграет против «Салернитаны». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Наполи» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Января 2024 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 17:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии уже практически наверняка не смогут защитить свой титул. В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 28 набранных пунктов в шестнадцати поединках. В настоящий момент команда располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице.

    Неаполитанцы уже намного отстают от лидирующего «Интера» и от второго «Ювентуса», но всего пять баллов их отделяет от зоны Лиги чемпионов. «Голубые» смогли 28 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили 24 мяча.

    Коэффициенты матча Наполи — Салернитана

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    «Адзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где заняли второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», набрав 10 очков с отставанием в восемь баллов от мадридского коллектива. Следующим соперником станет «Барселона». А вот из Кубка Италии коллектив вылетел, среди недели крупно уступив «Фрозиноне» (0:4).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних играх «Наполи» крупно проиграл «Торино» и сыграл вничью с «Монцой», а до этого уступил «Роме» (0:2) и переиграл «Кальяри» (2:1). Перед этим подопечные Вальтера Маццари потерпели поражение от «Ювентуса» (0:1) и «Интера» (0:3), но одолели «Аталанту» (2:1).

    «Салернитана»

    Коллектив из Салерно продолжает бороться за выживание в текущем сезоне итальянской Серии А. В настоящий момент «темно-красные» идут на последней строчке в турнирной таблице. Команда за девятнадцать матчей смогла набрать только 12 пунктов.

    «Гранатовые» на один пункт отстают от «Эмполи» и на три — от «Кальяри», который занимает спасительную, семнадцатую позицию. «Морские Коньки» смогли шестнадцать раз поразить ворота соперника и 38 раз пропустили в свои. Вся борьба за выживание еще впереди.

    Также «Салернитана» уже вылетела из Кубка Италии. Она сначала смогла пройти «Тернану» (1:0) и «Сампдорию» (4:0), но уступила «Ювентусу» (1:6). Теперь же подопечные Филиппо Индзаги могут целиком и полностью сосредоточиться на Серии А.

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    • В последней игре «Салернитана» в родных стенах проиграла «Ювентусу» (1:2), а до этого на выезде смогла одолеть «Верону» (1:0) и дома сыграла вничью с «Миланом» (2:2). Перед этим же команда уступила «Аталанте» (1:4), «Салернитане» (1:2) и «Фиорентине» (0:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.31.

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    На викторию «Салернитаны» дают 10.00, ничья оценена в 5.60.

    Поставим на то, что команды смогут забить друг другу.

    Также сделаем ставку на то, что «Наполи» не сможет крупно обыграть «Салернитану».

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    «Наполи» — «Салернитана»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Наполи» и «Салернитана» забить друг другу?
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