«Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги 13 января, начало — 20:30 (мск). «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Дармштадт»

В прошлом сезоне команда выступала во Второй Бундеслиге и сейчас занимает последнее место в чемпионате с 10 очками, но выглядел «Дармштадт» не совсем безнадежно, иногда даже рубился на равных с более сильными командами.

Особенно это было заметно к концу первой части сезона, когда подопечные Торстена Либеркнехта осмелели стали играть гораздо активнее впереди, что вылилось в несколько добытых очков.

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Состав у «Дармштадта» очень слабый, он не был сильным даже по меркам Второй Бундеслиги, а после выхода в элитный дивизион особого усиления команды так и не последовало. Не было покупок пока и зимой.

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Главной фигурой по-прежнему является главный тренер Торстен Либеркнехт, который возглавляет «Дармштадт» уже третий сезон и является главным катализатором всех достижений клуба.

«Боруссия» Дортмунд

После первой части сезона «Боруссия» располагается на пятом месте с 27 очками и уже серьезно отстала от лидирующей группы, которую возглавляет «Байер».

Несмотря на выход с первого места в Лиге чемпионов из «группы смерти», зимой команду «болтало». Шли разговоры об открытом конфликте главного тренера Эдина Терзича с группой ветеранов во главе с Марко Ройсом, которые немного поутихли сейчас.

Вокруг «шмелей» сейчас идет много разговоров об усилении состава. Так, должен вернуться в команду Джейдон Санчо на правах аренды, который блистал тут несколько сезонов.

Но пока команду пополнил только голландец «Челси» Иан Матсен, призванный закрыть проблемную зону левого защитника, где в последнее время очень мощно выступал номинально игрок правого фланга Юлиан Риэрсон. Матсен качественный игрок и должен помочь «шмелям».

Прогноз и ставка

Букмекеры на «Дармштадт» дают 5,30, на «Боруссию» Дортмунд — 1,58, на ничью — 4,90.

Фаворит тут очевиден даже при всех кадровых проблемах гостей, если они и тут потеряют очки, то команда может действительно взорваться изнутри.

Мы считаем, что «Боруссия» Дортмунд должна одержать убедительную победу и рекомендуем прогноз и ставку на ее победу с форой минус 1 за 1,87.

Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Боруссии» с форой -2,5 за 4,30.