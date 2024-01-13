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    «Шмели» должны наконец взлететь и больно ужалить

    «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд. Ставка (к. 1,87) на Бундеслигу 13 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд
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    Юлиан Брандт — лидер гостей
    «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги 13 января, начало — 20:30 (мск). «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Января 2024 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 20:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Дармштадт»

    В прошлом сезоне команда выступала во Второй Бундеслиге и сейчас занимает последнее место в чемпионате с 10 очками, но выглядел «Дармштадт» не совсем безнадежно, иногда даже рубился на равных с более сильными командами.

    Особенно это было заметно к концу первой части сезона, когда подопечные Торстена Либеркнехта осмелели стали играть гораздо активнее впереди, что вылилось в несколько добытых очков.

    Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Боруссия Д

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    Состав у «Дармштадта» очень слабый, он не был сильным даже по меркам Второй Бундеслиги, а после выхода в элитный дивизион особого усиления команды так и не последовало. Не было покупок пока и зимой.

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    Главной фигурой по-прежнему является главный тренер Торстен Либеркнехт, который возглавляет «Дармштадт» уже третий сезон и является главным катализатором всех достижений клуба.

    «Боруссия» Дортмунд

    После первой части сезона «Боруссия» располагается на пятом месте с 27 очками и уже серьезно отстала от лидирующей группы, которую возглавляет «Байер».

    Несмотря на выход с первого места в Лиге чемпионов из «группы смерти», зимой команду «болтало». Шли разговоры об открытом конфликте главного тренера Эдина Терзича с группой ветеранов во главе с Марко Ройсом, которые немного поутихли сейчас.

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    • Вокруг «шмелей» сейчас идет много разговоров об усилении состава. Так, должен вернуться в команду Джейдон Санчо на правах аренды, который блистал тут несколько сезонов.

    Но пока команду пополнил только голландец «Челси» Иан Матсен, призванный закрыть проблемную зону левого защитника, где в последнее время очень мощно выступал номинально игрок правого фланга Юлиан Риэрсон. Матсен качественный игрок и должен помочь «шмелям».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры на «Дармштадт» дают 5,30, на «Боруссию» Дортмунд — 1,58, на ничью — 4,90.

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    Фаворит тут очевиден даже при всех кадровых проблемах гостей, если они и тут потеряют очки, то команда может действительно взорваться изнутри.

    Мы считаем, что «Боруссия» Дортмунд должна одержать убедительную победу и рекомендуем прогноз и ставку на ее победу с форой минус 1 за 1,87.

    Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Боруссии» с форой -2,5 за 4,30.

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    «Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. «Шмели» должны наконец взлететь и больно ужалить
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