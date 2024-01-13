«Дармштадт»
В прошлом сезоне команда выступала во Второй Бундеслиге и сейчас занимает последнее место в чемпионате с 10 очками, но выглядел «Дармштадт» не совсем безнадежно, иногда даже рубился на равных с более сильными командами.
Особенно это было заметно к концу первой части сезона, когда подопечные Торстена Либеркнехта осмелели стали играть гораздо активнее впереди, что вылилось в несколько добытых очков.
Коэффициенты матча Дармштадт 98 — Боруссия Д
Состав у «Дармштадта» очень слабый, он не был сильным даже по меркам Второй Бундеслиги, а после выхода в элитный дивизион особого усиления команды так и не последовало. Не было покупок пока и зимой.
Главной фигурой по-прежнему является главный тренер Торстен Либеркнехт, который возглавляет «Дармштадт» уже третий сезон и является главным катализатором всех достижений клуба.
«Боруссия» Дортмунд
После первой части сезона «Боруссия» располагается на пятом месте с 27 очками и уже серьезно отстала от лидирующей группы, которую возглавляет «Байер».
Несмотря на выход с первого места в Лиге чемпионов из «группы смерти», зимой команду «болтало». Шли разговоры об открытом конфликте главного тренера Эдина Терзича с группой ветеранов во главе с Марко Ройсом, которые немного поутихли сейчас.
Вокруг «шмелей» сейчас идет много разговоров об усилении состава. Так, должен вернуться в команду Джейдон Санчо на правах аренды, который блистал тут несколько сезонов.
Но пока команду пополнил только голландец «Челси» Иан Матсен, призванный закрыть проблемную зону левого защитника, где в последнее время очень мощно выступал номинально игрок правого фланга Юлиан Риэрсон. Матсен качественный игрок и должен помочь «шмелям».
Прогноз и ставка
Букмекеры на «Дармштадт» дают 5,30, на «Боруссию» Дортмунд — 1,58, на ничью — 4,90.
Фаворит тут очевиден даже при всех кадровых проблемах гостей, если они и тут потеряют очки, то команда может действительно взорваться изнутри.
Мы считаем, что «Боруссия» Дортмунд должна одержать убедительную победу и рекомендуем прогноз и ставку на ее победу с форой минус 1 за 1,87.
Любители рисковать могут попробовать ставку на победу «Боруссии» с форой -2,5 за 4,30.