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    Кот-д'Ивуар с победы начнет КАН-2024

    Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау. Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол 13 января 2024 года

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    13 января в матче первого тура группового этапа КАН-2024 сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Гвинеи-Бисау. Начало — в 23:00 по мск. Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A 13 Января 2024 года
    Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2023. Группа A
    •  Кот-д Ивуар 23:00 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау
  • Бисау
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    Кот-д'Ивуар

    Сборная Кот-д'Ивуара является одной из самых сильных и титулованных команд Африки. Она трижды участвовала в финальной части ЧМ и дважды побеждала на континентальном первенстве.

    В отборочном турнире к этому розыгрышу КАН «слоны» не испытали больших проблем. Они стали вторыми в своем квартете, набрав по 13 баллов с финишировавшей первой Замбией.

    Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — Гвинея-Бисау

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    Всего в том квалификационном цикле ивуарийцы добыли четыре виктории, раз сыграли вничью и раз уступили. После того они провели пять товарищеских игр и два матча сыграли в отборе к ЧМ-2026.

    Все прогнозы на футбол

    К этой же встрече сборная Кот-д'Ивуара подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой четыре раза победила. Одна из викторий состоялась накануне в товарняке против Сьерра-Леоне 5:1.

    Гвинея-Бисау

    Команда Гвинеи-Бисау — это очень скромная сборная, занимающая 103 место в рейтинге ФИФА. Она никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ и только трижды квалифицировалась на Кубок Африки.

    Причем все эти участия пришлись на три последних континентальных первенства, но каждый раз «красные» не смогли преодолеть групповую стадию турнира.

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    • В отборе к этому розыгрышу КАН коллектив занял второе место в своем квартете, пропустив вперед себя только Нигерию. За всю турнирную дистанцию он выиграл четыре раза при одном фиаско и одной ничьей.

    В преддверии этого поединка сборная Гвинеи-Бисау была разгромлена в товарняке командой Мали со счетом 2:6. А перед этим она набрала четыре очка в играх отбора к ЧМ-2026.

    Это будет дебютный поединок этих команд. Ранее между собой они не играли.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Кот-д'Ивуара предлагают — 1.22.

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    На викторию Гвинеи-Бисау дают — 16.00, ничья оценена — в 5.75.

    Более сильная и опытная сборная Кот-д'Ивуара не должна иметь проблем со столь скромным соперником. В общем, прогнозируем, здесь уверенный выигрыш фаворита.

    И также ждем от данного противостояния результативного матча и ставим на тотал больше.

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    Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 13.01.2024. Прогнозы на футбол. Кот-д'Ивуар с победы начнет КАН-2024
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