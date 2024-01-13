13 января в матче первого тура группового этапа КАН-2024 сборная Кот-д'Ивуара сыграет против команды Гвинеи-Бисау. Начало — в 23:00 по мск. Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара является одной из самых сильных и титулованных команд Африки. Она трижды участвовала в финальной части ЧМ и дважды побеждала на континентальном первенстве.

В отборочном турнире к этому розыгрышу КАН «слоны» не испытали больших проблем. Они стали вторыми в своем квартете, набрав по 13 баллов с финишировавшей первой Замбией.

Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — Гвинея-Бисау 1X2Новым игрокам 1.255.1017.00Бонус$9500

Всего в том квалификационном цикле ивуарийцы добыли четыре виктории, раз сыграли вничью и раз уступили. После того они провели пять товарищеских игр и два матча сыграли в отборе к ЧМ-2026.

Все прогнозы на футбол

К этой же встрече сборная Кот-д'Ивуара подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой четыре раза победила. Одна из викторий состоялась накануне в товарняке против Сьерра-Леоне 5:1.

Гвинея-Бисау

Команда Гвинеи-Бисау — это очень скромная сборная, занимающая 103 место в рейтинге ФИФА. Она никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ и только трижды квалифицировалась на Кубок Африки.

Причем все эти участия пришлись на три последних континентальных первенства, но каждый раз «красные» не смогли преодолеть групповую стадию турнира.

В отборе к этому розыгрышу КАН коллектив занял второе место в своем квартете, пропустив вперед себя только Нигерию. За всю турнирную дистанцию он выиграл четыре раза при одном фиаско и одной ничьей.

В преддверии этого поединка сборная Гвинеи-Бисау была разгромлена в товарняке командой Мали со счетом 2:6. А перед этим она набрала четыре очка в играх отбора к ЧМ-2026.

Это будет дебютный поединок этих команд. Ранее между собой они не играли.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Кот-д'Ивуара предлагают — 1.22.

На викторию Гвинеи-Бисау дают — 16.00, ничья оценена — в 5.75.

Более сильная и опытная сборная Кот-д'Ивуара не должна иметь проблем со столь скромным соперником. В общем, прогнозируем, здесь уверенный выигрыш фаворита.

И также ждем от данного противостояния результативного матча и ставим на тотал больше.