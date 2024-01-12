«Севилья»
По итогам 19-ти матчей чемпионата Испании «Севилья» занимает 16-ю строчку Ла Лиги с отрывом в один балл от зоны вылета, поэтому всерьез рискует вылететь.
При этом команда за полсезона успела вылететь из еврокубков. По итогам группового раунда Лиги чемпионов она заняла последнее место в одном квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».
Коэффициенты матча Севилья — Алавес
Правда, андалузцы продолжают выступать в Кубке Испании, где они прошли в 1/8 финала. Им удалось пройти уже три стадии турнира, обыграв представителей низших дивизионов.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел пять поражений и одержал две победы, так что у него явно не лучшая форма, которая угрожает ему очередной неудачей.
«Алавес»
«Алавес» после 19-ти туров занимает 15-ю позицию с отрывом в два балла от зоны вылета, поэтому также всерьез рискует вылететь из Ла Лиги.
Команда продолжает выступать в Кубке Испании, где прошла в 1/8 финала. Ей удалось пройти уже три стадии турнира, где после победы над заштатными соперниками она выбила «Бетис» в прошлом раунде.
Свой последний матч клуб в рамках Ла Лиги не сумел выиграть. Тем не менее, это был сильный соперник, «Реал Сосьедад», с которым на выезде он сыграл вничью — 1:1.
На сегодня у басков беспроигрышная мини-серия в два поединка в разных турнирах, которая прервала серию поражений в три игры, так что у гостей довольно неплохая форма, как для борца за выживание.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,88. Успех «Алавеса» оценивается в 4,40, ничья — в 3,40.
Только в двух из семи последних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Алавес» не проиграет за 1,91.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в четырех из шести последних матчей «Севильи» был реализован именно такой сценарий.