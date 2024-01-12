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    Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?

    «Севилья» — «Алавес». Ставка (к. 1.91) и прогноз на чемпионат Испании 12 января 2024 года

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    «Севилья» занимает 16-е место
    12 января в матче 20-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Севилья» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Января 2024 года
    Севилья
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    •  Севилья 23:00 Алавес Алавес
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    «Севилья»

    По итогам 19-ти матчей чемпионата Испании «Севилья» занимает 16-ю строчку Ла Лиги с отрывом в один балл от зоны вылета, поэтому всерьез рискует вылететь.

    При этом команда за полсезона успела вылететь из еврокубков. По итогам группового раунда Лиги чемпионов она заняла последнее место в одном квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».

    Коэффициенты матча Севилья — Алавес

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  • 1.903.354.40Бонус$9500
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    Правда, андалузцы продолжают выступать в Кубке Испании, где они прошли в 1/8 финала. Им удалось пройти уже три стадии турнира, обыграв представителей низших дивизионов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел пять поражений и одержал две победы, так что у него явно не лучшая форма, которая угрожает ему очередной неудачей.

    «Алавес»

    «Алавес» после 19-ти туров занимает 15-ю позицию с отрывом в два балла от зоны вылета, поэтому также всерьез рискует вылететь из Ла Лиги.

    Команда продолжает выступать в Кубке Испании, где прошла в 1/8 финала. Ей удалось пройти уже три стадии турнира, где после победы над заштатными соперниками она выбила «Бетис» в прошлом раунде.

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    • Свой последний матч клуб в рамках Ла Лиги не сумел выиграть. Тем не менее, это был сильный соперник, «Реал Сосьедад», с которым на выезде он сыграл вничью — 1:1.

    На сегодня у басков беспроигрышная мини-серия в два поединка в разных турнирах, которая прервала серию поражений в три игры, так что у гостей довольно неплохая форма, как для борца за выживание.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,88. Успех «Алавеса» оценивается в 4,40, ничья — в 3,40.

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    Только в двух из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Алавес» не проиграет за 1,91.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в четырех из шести последних матчей «Севильи» был реализован именно такой сценарий.

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    «Севилья» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?
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