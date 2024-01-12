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    АЕК Ларнака начнет без раскачки

    «Неа Саламина» — АЕК Ларнака. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Неа Саламина» — АЕК Ларнака
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    АЕК Ларнака
    «Неа Саламина» сыграет на своем поле с АЕКом Ларнака в рамках 19-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 12 января, начало — в 20:00 мск. «Неа Саламина» — АЕК Ларнака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Неа Саламина»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Нынешнее 8 место в чемпионате Кипра не может устраивать клуб.

    А вот с атакой у команды все складывается весьма неплохо. В 18 матчах чемпионата игроки «Неа Саламина» настреляли 28 мячей.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Неа Саламина» сумела справиться с «Отеллос Атиноу» (3:2).

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    Причем эта победа стала для «Неа Саламина» второй подряд. Впрочем, до искомого 6 места еще 5 очков…

    Номинальные хозяева явно намерены улучшить свое турнирное положение. К тому же есть отличный шанс сократить отрыв от шестой позиции.

    АЕК Ларнака

    Эта команда нынешний сезон откровенно проваливает. АЕК Ларнака идет лишь шестым в чемпионате, хотя привык к борьбе за самые высокие места.

    Главной проблемой АЕКа Ларнака является нестабильность результатов. Зато с атакой относительный ажур: 30 забитых мячей.

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    • В своем последнем поединке АЕК Ларнака взял три очка. Команда в родных стенах одолела «Закакиу» (2:0).

    А вот не проигрывает команда уже более двух месяцев. Причем в одном из поединков ей удалось переиграть действующего чемпиона «Арис» (2:1).

    Пропускает команда в среднем гол за матч. Между тем, в этом поединке гости явно будут максимально активны у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АЕКа Ларнака предлагают — 1.83.

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    На викторию «Неа Саламина» дают — 4.03, ничья оценена — в 3.68.

    Гости явно постараются максимально проявить себя в атаке, причем с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа АЕКа Ларнака. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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    «Неа Саламина» — АЕК Ларнака: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. АЕК Ларнака начнет без раскачки
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