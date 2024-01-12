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    «Марсель» и «Страсбург» устроят голепад?

    «Марсель» — «Страсбург». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Лига 1, 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Страсбург»
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    «Марсель»
    12 января в рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграет против «Страсбурга». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Марсель» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Января 2024 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Команда довольно неплохо выступает в нынешнем сезоне, борясь за еврокубки в Лиге 1. «Марсель» занимает 6-е место в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.

    В последнее время команда показывает футбол приличного уровня и стабильно набирает очки. За последние 9 матчей во всех турнирах «Марсель» проиграл только «Брайтону» (0:1) в Лиге Европы, 6 раз победил и дважды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Марсель — Страсбург

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    В последнем туре Лиги 1 команда сыграла вничью с «Монпелье» (1:1), сравняв счет на 52-й минуте. Матчем ранее «Марсель» разобрался с аутсайдером чемпионата (2:1), забив все мячи еще в 1-м тайме.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Стоит отметить, что команда находится в 3-ке лидеров по результатам домашних встреч в Лиге 1, набрав 20 очков из 24-х возможных. Интересно, что «Марсель» пропустил всего 2 мяча за 8 встреч на своем поле.

    «Страсбург»

    В нынешнем сезоне команда является крепким середняком в Лиге 1, занимая 9-е место в таблице чемпионата. «Страсбург» отстает от зоны еврокубков на 4 очка. У команды есть все шансы побороться за топ-6 в лиге.

    «Страсбург» довольно мало забивает, но в последнее время команда буквально поперла. У «Страсбурга» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд.

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    • За этот период команда забила 11 голов при 4-х пропущенных. В последнем матче «Страсбург» разгромил «Авион» (4:0) в Кубке Франции, а в Лиге 1 команда обыграла «Лилль» (2:1).

    «Страсбург» набрал всего 8 очков из 24-х возможных на выезде, занимая 11-е место в таблице по этому показателю.

    «Марсель» и «Страсбург» сыграли последний раз в ноябре 2023-го года. В рамках 13-го тура Лиги 1 команды сыграли вничью со счетом 1:1, забив все голы еще в 1-м тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1.55. Успех «Страсбурга» оценивается в 5.90, ничья — в 4.20.

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    «Марсель», безусловно, сильнее «Страсбурга», но гости набрали ход в последнее время. Можно предположить, что команды вновь сделают акцент на 1-й тайм.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.60.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.93.

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