12 января в рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» сыграет против «Страсбурга». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Марсель» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Марсель»

Команда довольно неплохо выступает в нынешнем сезоне, борясь за еврокубки в Лиге 1. «Марсель» занимает 6-е место в таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 балла.

В последнее время команда показывает футбол приличного уровня и стабильно набирает очки. За последние 9 матчей во всех турнирах «Марсель» проиграл только «Брайтону» (0:1) в Лиге Европы, 6 раз победил и дважды сыграл вничью.

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В последнем туре Лиги 1 команда сыграла вничью с «Монпелье» (1:1), сравняв счет на 52-й минуте. Матчем ранее «Марсель» разобрался с аутсайдером чемпионата (2:1), забив все мячи еще в 1-м тайме.

Все прогнозы на Лигу 1

Стоит отметить, что команда находится в 3-ке лидеров по результатам домашних встреч в Лиге 1, набрав 20 очков из 24-х возможных. Интересно, что «Марсель» пропустил всего 2 мяча за 8 встреч на своем поле.

«Страсбург»

В нынешнем сезоне команда является крепким середняком в Лиге 1, занимая 9-е место в таблице чемпионата. «Страсбург» отстает от зоны еврокубков на 4 очка. У команды есть все шансы побороться за топ-6 в лиге.

«Страсбург» довольно мало забивает, но в последнее время команда буквально поперла. У «Страсбурга» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд.

За этот период команда забила 11 голов при 4-х пропущенных. В последнем матче «Страсбург» разгромил «Авион» (4:0) в Кубке Франции, а в Лиге 1 команда обыграла «Лилль» (2:1).

«Страсбург» набрал всего 8 очков из 24-х возможных на выезде, занимая 11-е место в таблице по этому показателю.

«Марсель» и «Страсбург» сыграли последний раз в ноябре 2023-го года. В рамках 13-го тура Лиги 1 команды сыграли вничью со счетом 1:1, забив все голы еще в 1-м тайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Марсель», коэффициент на победу которого равен 1.55. Успех «Страсбурга» оценивается в 5.90, ничья — в 4.20.

«Марсель», безусловно, сильнее «Страсбурга», но гости набрали ход в последнее время. Можно предположить, что команды вновь сделают акцент на 1-й тайм.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.60.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.93.