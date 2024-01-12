«Эйбар»
По итогам первого круга этого розыгрыша Сегунды «Эйбар» с 32 набранными баллами идет на седьмой позиции и от заветной шестой строки, дающей право на плей-офф, на один пункт.
Баски не лучшим образом проводят свой последний отрезок из последних восьми встреч первенства, выиграв только раз в этот период при четырех мировых и трех фиаско.
В прошлом туре «оружейники» на своем поле расписали ничью с хихонским «Спортингом» 1:1, а игровым днем ранее проиграли на выезде 0:1 аутсайдеру «Алькоркону».
В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из десяти проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско.
«Расинг» Сантандер
«Расинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на строку выше своего предстоящего противника, имея в своем активе на очко больше.
Клуб из Сантандера не проигрывает в рамках чемпионата вот уже как шесть встреч кряду. В этот период он поровну поделил мировые исходы и победные результаты.
В своей последней проведенной игре «зелено-белые» на своей территории смогли переиграть «Андорру» со счетом 2:0. Перед этим они три поединка подряд завершили вничью.
В гостях в текущем розыгрыше Сегунды «Расинг» выиграл только два матча из десяти проведенных, четыре встречи свел миром и столько же раз терпел фиаско.
«Расинг» выиграл у «Эйбара» в двух последних матчах, но каждый раз дома. До этого же трижды кряду победили «оружейники» и каждый раз на своем поле.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.79, победа «Расинга» — 4.55, ничья — 3.70.
Прогнозируем, что «Эйбар» на своем поле, где он так удачно играет против предстоящего противника, сможет добыть три очка и на этот раз.
И также от данного противостояния ждем верховой исход и ставим на тотал больше.