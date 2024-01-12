ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Кубка АфрикиКубок Африки-2023: Осимхен, Салах и Мане в борьбе за корону континента Кубок АзииВоины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023 Магомед АнкалаевРеванш Уокера и Анкалаева, интригующий бой Капа и Николау. Анонс карда UFC Vegas 84
  • 08:18
    • Корнеева вышла в финал квалификации Australian Open
    Все новости спорта

    «Эйбар» дома справится с «Расингом»

    «Эйбар» — «Расинг» Сантандер. Прогноз и ставка (к. 1.79) на футбол 12 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эйбар Прогнозы на Расинг
    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Расинг» Сантандер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эйбар»
    В пятницу, 12 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с сантандерским «Расингом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Эйбар» — «Расинг» Сантандер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 12 Января 2024 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 22:30 Расинг Расинг
  • Испания. Сегунда
    •

    «Эйбар»

    По итогам первого круга этого розыгрыша Сегунды «Эйбар» с 32 набранными баллами идет на седьмой позиции и от заветной шестой строки, дающей право на плей-офф, на один пункт.

    Баски не лучшим образом проводят свой последний отрезок из последних восьми встреч первенства, выиграв только раз в этот период при четырех мировых и трех фиаско.

    В прошлом туре «оружейники» на своем поле расписали ничью с хихонским «Спортингом» 1:1, а игровым днем ранее проиграли на выезде 0:1 аутсайдеру «Алькоркону».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из десяти проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

    «Расинг» Сантандер

    «Расинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на строку выше своего предстоящего противника, имея в своем активе на очко больше.

    Клуб из Сантандера не проигрывает в рамках чемпионата вот уже как шесть встреч кряду. В этот период он поровну поделил мировые исходы и победные результаты.

  • Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года
  • 05/01/2024

    • В своей последней проведенной игре «зелено-белые» на своей территории смогли переиграть «Андорру» со счетом 2:0. Перед этим они три поединка подряд завершили вничью.

    В гостях в текущем розыгрыше Сегунды «Расинг» выиграл только два матча из десяти проведенных, четыре встречи свел миром и столько же раз терпел фиаско.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Расинг» выиграл у «Эйбара» в двух последних матчах, но каждый раз дома. До этого же трижды кряду победили «оружейники» и каждый раз на своем поле.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.79, победа «Расинга» — 4.55, ничья — 3.70.

    Прогнозируем, что «Эйбар» на своем поле, где он так удачно играет против предстоящего противника, сможет добыть три очка и на этот раз.

    И также от данного противостояния ждем верховой исход и ставим на тотал больше.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Музетти — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Цюрих — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лада — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Самсунспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кливленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.60
  • Экспресс дня 11 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Пенафьел
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эйбар» — «Расинг» Сантандер: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. «Эйбар» дома справится с «Расингом»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры