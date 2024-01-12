В пятницу, 12 января, в 22-м туре испанской Сегунды «Эйбар» в родных стенах сразится с сантандерским «Расингом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Эйбар» — «Расинг» Сантандер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эйбар»

По итогам первого круга этого розыгрыша Сегунды «Эйбар» с 32 набранными баллами идет на седьмой позиции и от заветной шестой строки, дающей право на плей-офф, на один пункт.

Баски не лучшим образом проводят свой последний отрезок из последних восьми встреч первенства, выиграв только раз в этот период при четырех мировых и трех фиаско.

В прошлом туре «оружейники» на своем поле расписали ничью с хихонским «Спортингом» 1:1, а игровым днем ранее проиграли на выезде 0:1 аутсайдеру «Алькоркону».

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Эйбар» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять поединков из десяти проведенных, четыре раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско.

«Расинг» Сантандер

«Расинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на строку выше своего предстоящего противника, имея в своем активе на очко больше.

Клуб из Сантандера не проигрывает в рамках чемпионата вот уже как шесть встреч кряду. В этот период он поровну поделил мировые исходы и победные результаты.

В своей последней проведенной игре «зелено-белые» на своей территории смогли переиграть «Андорру» со счетом 2:0. Перед этим они три поединка подряд завершили вничью.

В гостях в текущем розыгрыше Сегунды «Расинг» выиграл только два матча из десяти проведенных, четыре встречи свел миром и столько же раз терпел фиаско.

«Расинг» выиграл у «Эйбара» в двух последних матчах, но каждый раз дома. До этого же трижды кряду победили «оружейники» и каждый раз на своем поле.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.79, победа «Расинга» — 4.55, ничья — 3.70.

Прогнозируем, что «Эйбар» на своем поле, где он так удачно играет против предстоящего противника, сможет добыть три очка и на этот раз.

И также от данного противостояния ждем верховой исход и ставим на тотал больше.