Тунис сыграет на своем поле с Кабо-Верде в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 10 января, начало — в 03:00 мск. Тунис — Кабо-Верде: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Тунис

Эта команда продуктивно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах своей группы ей удалось набрать 6 очков.

Тунисцы отличились пятью забитыми мячами. А вот свои ворота команда оставила сухими в обоих первых матчах.

В своем последнем поединке Тунис не смог победить. В товарищеском матче команда расписала сухую мировую с Мавританией.

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Матчи с Кабо-Верде для команды традиционно проходят успешно. Из трех очных поединков тунисцы выиграли в двух при одной ничьей.

Вот и в этой встрече Тунис явно будет активно и агрессивно атаковать. Состав у команды по именам весьма крепкий.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде стартовала в квалификации на мировой чемпионат весьма успешно. В двух первых турах набрано 4 очка.

В своей группе Кабо-Верде поборется за лидерство с Камеруном. При этом забила команда всего 2 мяча, не пропустив ни разу.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела продуктивно. Сборная Кабо-Верде уверенно переиграла Эсватини (2:0).

А вот до того команде не удалось одолеть Анголу (0:0). Да и поражение в контрольной встрече от Коморских островов (1:2) явно удручило.

Нет сомнений, что Кабо-Верде не будет лишь отсиживаться в обороне. Номинальные гости способны найти свой шанс у ворот оппонента.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Туниса предлагают — 1.36.

На викторию Кабо-Верде дают — 8.85, ничья оценена — в 4.55.

Тунисцы явно превосходят соперника в классе , и наверняка сыграют на своих козырях.

Наш прогноз — Фора Туниса -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.