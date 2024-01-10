Тунис
Эта команда продуктивно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах своей группы ей удалось набрать 6 очков.
Тунисцы отличились пятью забитыми мячами. А вот свои ворота команда оставила сухими в обоих первых матчах.
В своем последнем поединке Тунис не смог победить. В товарищеском матче команда расписала сухую мировую с Мавританией.
Матчи с Кабо-Верде для команды традиционно проходят успешно. Из трех очных поединков тунисцы выиграли в двух при одной ничьей.
Вот и в этой встрече Тунис явно будет активно и агрессивно атаковать. Состав у команды по именам весьма крепкий.
Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде стартовала в квалификации на мировой чемпионат весьма успешно. В двух первых турах набрано 4 очка.
В своей группе Кабо-Верде поборется за лидерство с Камеруном. При этом забила команда всего 2 мяча, не пропустив ни разу.
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела продуктивно. Сборная Кабо-Верде уверенно переиграла Эсватини (2:0).
А вот до того команде не удалось одолеть Анголу (0:0). Да и поражение в контрольной встрече от Коморских островов (1:2) явно удручило.
Нет сомнений, что Кабо-Верде не будет лишь отсиживаться в обороне. Номинальные гости способны найти свой шанс у ворот оппонента.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Туниса предлагают — 1.36.
На викторию Кабо-Верде дают — 8.85, ничья оценена — в 4.55.
Тунисцы
Наш прогноз — Фора Туниса -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.