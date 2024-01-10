В среду, 10 января, в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Израиля по футболу «Маккаби» Тель-Авив на своем поле сыграет против «Маккаби» Хайфа. Начало игры — в 21:30 по мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Маккаби» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив идет во главе турнирной таблицы этого чемпионата Израиля. У команды на счету 38 балл и отрыв от ближайшего соперника в восемь пунктов.

«Желтые» в текущем первенстве еще не знали горечи поражений. За 14 проведенных встреч у них 12 викторий и две мировые, разница мячей составляет 32:9.

К данной игре коллектив подходит после домашней ничьей против «Хапоэль» Хадера 1:1. И этим результатом он прервал свою 12-матчевую победную серию с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате в этом отрезке он добыл восемь викторий.

Все прогнозы на футбол

На своей территории в текущем чемпионате «Маккаби» Тель-Авив выиграл четыре поединка из шести проведенных и еще два раза отыграл вничью.

«Маккаби» Хайфа

С 30 набранными очкам «Маккаби» Хайфа расположился на второй строке в турнирной таблице чемпионата Израиля. И соответственно от лидера клуб отстает на восемь пунктов.

«Зеленые» в этом первенстве выиграли девять матчей из 14 проведенных, четыре встречи завершили вничью и потерпели одно поражение, разница мячей составляет 29:13.

К данной же игре команда подходит с 11-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В чемпионате в этот период она выиграла шесть встреч при трех мировых. В прошлом туре дома был обыгран «Хапоэль» Иерусалим 2:1.

На выезде в этом чемпионате «Маккаби» Хайфа выиграл четыре поединка из семи проведенных, потерпел одно фиаско и два матча завершил миром.

В шести последних очных встречах этих клубов соблюдается полный паритет. Он по два раза обыграли друг друга при двух мировых. Причем в четырех случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 2.04.

На викторию «Маккаби» Хайфа дают — 3.34, ничья оценена — в 3.50.

От поединка двух лидеров и самых результативных команд лиги вполне можно ждать обмена забитыми мячами. Плюс на это еще указывает их очная статистика в последних встречах.

Но а что касаемо исхода, то прогнозируем здесь викторию хозяев поля.