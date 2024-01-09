«Партизани»
Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Партизани» идет на 2 месте в чемпионате Албании, отставая от лидера на 5 очков.
В 18 матчах чемпионата команда забила всего 25 мячей. А вот пропускает «Партизане» в среднем меньше гола за матч.
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Партизани» в контрольной встрече не сумел одолеть «Волендам» (1:1).
Албанцы достаточно ершисты, но стабильности не хватает. Да и вообще, в последних матчах команда нечасто побеждает.
Номинальные хозяева явно будут активны в атаке. Албанцы наверняка постараются сыграть на своих козырях.
«Нефтчи»
Бакинцы нынешний сезон едва ли могут занести себе в актив. «Нефтяники» лишь третьи в своем чемпионате, и борются лишь за 2 позицию.
Вот только с атакой у команды не все в порядке. В 18 матчах бакинцы отличились всего 21 точным выстрелом.
В своем последнем поединке «Нефтчи» добыл три очка. Бакинцы уверенно расправились с «Кяпазом» (2:0).
До того «нефтяники» прошли в 1/4 финала Кубка Азербайджана. Команда буквально вынесла скромный «Локбатан» (4:0).
Номинальные гости явно не планируют лишь обороняться. Да и Резвану Мирзову пора бы начать забивать в составе «Нефтчи».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Партизани» предлагают — 2.26.
На викторию «Нефтчи» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.14.
Соперники
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.