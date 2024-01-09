«Партизани» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 16:00 мск. «Партизани» — «Нефтчи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Партизани»

Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Партизани» идет на 2 месте в чемпионате Албании, отставая от лидера на 5 очков.

В 18 матчах чемпионата команда забила всего 25 мячей. А вот пропускает «Партизане» в среднем меньше гола за матч.

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Партизани» в контрольной встрече не сумел одолеть «Волендам» (1:1).

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Албанцы достаточно ершисты, но стабильности не хватает. Да и вообще, в последних матчах команда нечасто побеждает.

Номинальные хозяева явно будут активны в атаке. Албанцы наверняка постараются сыграть на своих козырях.

«Нефтчи»

Бакинцы нынешний сезон едва ли могут занести себе в актив. «Нефтяники» лишь третьи в своем чемпионате, и борются лишь за 2 позицию.

Вот только с атакой у команды не все в порядке. В 18 матчах бакинцы отличились всего 21 точным выстрелом.

В своем последнем поединке «Нефтчи» добыл три очка. Бакинцы уверенно расправились с «Кяпазом» (2:0).

До того «нефтяники» прошли в 1/4 финала Кубка Азербайджана. Команда буквально вынесла скромный «Локбатан» (4:0).

Номинальные гости явно не планируют лишь обороняться. Да и Резвану Мирзову пора бы начать забивать в составе «Нефтчи».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Партизани» предлагают — 2.26.

На викторию «Нефтчи» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.14.

Соперники явно постараются проявить себя в атаке , так что с голами проблем явно не будет.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.65. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.14.