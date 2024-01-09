Бурунди сыграет на своем поле с Алжиром в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 16:00 мск. Бурунди — Алжир: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Бурунди

Эта команда не столь успешно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах ей удалось набрать всего 3 очка.

Сборная Бурунди вполне способна побороться за 2 место. Вот только нужно срочно что-то делать с улучшением надежности своих тылов.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Дома сборная Бурунди проиграла габонцам (1:2).

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Поединки с Иорданией для команды традиционно проходят неудачно. Из четырех очных встреч проиграно две при двух ничьих.

А вот дать бой алжирцам команда явно постарается. Плюс ко всему, есть некоторый расчет на недооценку со стороны соперника.

Алжир

Алжир стартовал в квалификации на мировой чемпионат максимально успешно. В двух первых турах набрано 6 зачетных баллов.

В своей группе Алжир считается явным фаворитом, что и подтверждает на деле. Причем пропустила команда всего один мяч.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела удачно. Алжирцы на выезде уверенно переиграли Мозамбик, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

После того алжирцы в контрольной встрече переиграли еще и сборную Того (3:0). Да и вообще, состав у команды весьма приличный.

Нет сомнений, что Алжир будет активно и агрессивно атаковать. Такие мастера, как Ислам Слимани способны самолично решить исход матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Алжира предлагают — 1.29.

На викторию Бурунди дают — 11.00, ничья оценена — в 5.20.

Алжирцы явно превосходят соперника, и наверняка будут демонстрировать повышенную атакующую активность .

Наш прогноз — Фора Алжира во 2 тайме -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.20. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.18.