«Боруссия» Д сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 13:00 мск. «Боруссия» Д — «Стандард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Боруссия» Д

Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Дортмундцы сейчас лишь пятые в таблице Бундеслиги.

В 16 матчах чемпионата команда добыла всего лишь 7 побед. Да и нагнать лидеров будет задачей крайне сложной.

Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Боруссия» Д в контрольной встрече не сумела одолеть «АЗ Алкмаар» (2:2).

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Матчи со «Стандардом» для команды исторически проходят удачно. Из четырех очных поединков выиграно три при одной ничьей.

Номинальные хозяева явно будут доминировать в этом поединке. Да и вообще, лидеры дортмундцев могут вытянуть матч на своих лучших качествах.

«Стандард»

Эта команда опустилась до роли середняка бельгийского чемпионата. Ныне она находится на скромном 9 месте.

Вот только пропускает «Стандард» чересчур уж часто. В 20 поединках чемпионата в воротах команды побывало 29 мячей.

В своем последнем поединке «Стандард» снова остался без победы. Дома команда подписала мировое соглашение с «Сент-Трюйденом» (1:1).

Вот только последняя победа случилась еще в конце ноября. Да и вообще, результаты команды хромают на обе ноги.

Гости явно не планируют лишь обороняться. Бельгийцы намерены дать бой одной из сильнейших команд Германии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.72.

На викторию «Стандарда» дают — 3.98, ничья оценена — в 4.60.

Обе команды явно постараются проявить себя в атаке, так что голевое изобилие обеспечено.

Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 3.00.