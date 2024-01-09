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    Дортмундцы обеспечат голепад

    «Боруссия» Д — «Стандард». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Стандард»
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    Марко Ройс
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 13:00 мск. «Боруссия» Д — «Стандард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Боруссия» Д

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. Дортмундцы сейчас лишь пятые в таблице Бундеслиги.

    В 16 матчах чемпионата команда добыла всего лишь 7 побед. Да и нагнать лидеров будет задачей крайне сложной.

    Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Боруссия» Д в контрольной встрече не сумела одолеть «АЗ Алкмаар» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи со «Стандардом» для команды исторически проходят удачно. Из четырех очных поединков выиграно три при одной ничьей.

    Номинальные хозяева явно будут доминировать в этом поединке. Да и вообще, лидеры дортмундцев могут вытянуть матч на своих лучших качествах.

    «Стандард»

    Эта команда опустилась до роли середняка бельгийского чемпионата. Ныне она находится на скромном 9 месте.

    Вот только пропускает «Стандард» чересчур уж часто. В 20 поединках чемпионата в воротах команды побывало 29 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Стандард» снова остался без победы. Дома команда подписала мировое соглашение с «Сент-Трюйденом» (1:1).

    Вот только последняя победа случилась еще в конце ноября. Да и вообще, результаты команды хромают на обе ноги.

    Гости явно не планируют лишь обороняться. Бельгийцы намерены дать бой одной из сильнейших команд Германии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.72.

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    На викторию «Стандарда» дают — 3.98, ничья оценена — в 4.60.

    Обе команды явно постараются проявить себя в атаке, так что голевое изобилие обеспечено.

    Наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 3.00.

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    «Боруссия» Д — «Стандард»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на футбол. Дортмундцы обеспечат голепад
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