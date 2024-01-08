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    Мозамбик традиционно одолеет Ботсвану

    Ботсвана — Мозамбик. Ставка (к. 3.44) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 января 2024 года

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    Сборная Мозамбика
    Ботсвана сыграет на своем поле с Мозамбиком в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 января, начало — в 16:00 мск. Ботсвана — Мозамбик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ботсвана

    Эта команда амбициозна, но стабильности нет. Ботсвана пока никак не может исполнить свою главную мечту — пробиться на чемпионат мира.

    В двух стартовых поединках квалификации на Мундиаль Ботсвана набрала 3 очка и занимает 2 место в своей группе. Причем за это самое 2 место еще предстоит отвоевать.

    В своем последнем поединке команда добыла викторию. Дома она нанесла минимальное поражение сборной Гвинеи.

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    Поединки с Мозамбиком для команды сродни фильму ужасов. В трех последних матчах команда терпела неудачи.

    И уж точно номинальные хозяева постараются найти свои шансы в атаке. Тем паче, реализацию им нужно срочно подтягивать.

    Мозамбик

    Мозамбик также стартовал в квалификации на мировой чемпионат с трех набранных очков. Вот только по разнице мячей команда уступает оппонентам.

    В своей группе Мозамбик забил три мяча при четырех пропущенных. Именно оборона считается Ахиллесовой пятой команды.

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    • Свой последний поединок команда откровенно провалила. Мозамбик в родных стенах не смог ничего противопоставить Алжиру (0:2).

    А вот до того команда переиграла как раз сборную Ботсваны (3:2). Да и с нигерийцами смотрелась достойно, хоть и уступила «суперорлам» (2:3).

    Нет сомнений, что Мозамбик будет действовать с позиции силы. Номинальные гости выглядят сильнее соперника, с которым к тому же играют традиционно успешно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ботсваны предлагают — 2.33.

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    На викторию Мозамбика дают — 3.44, ничья оценена — в 2.95.

    Номинальные гости смотрятся выгоднее оппонента, к тому же не так давно уже обыгрывали его.

    Наш прогноз — Победа Мозамбика. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.44. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.27.

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    Ботсвана — Мозамбик: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на футбол. Мозамбик традиционно одолеет Ботсвану
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