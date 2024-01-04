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    Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?

    «Севилья» — «Атлетик». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 января 2024 года

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    «Атлетик» — фаворит матча
    4 января в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск. «Севилья» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Января 2024 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 21:15 Атлетик Атлетик
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    «Севилья»

    По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Севилья» находится на 15-й позиции, опережая зону вылета на три очка, так что ей нельзя расслабляться в борьбе за выживание.

    «Рохибланкос» также неудачно сыграли в Лиге чемпионов, откуда выбыли по итогам группового раунда, заняв последнее место в одном квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».

    Коэффициенты матча Севилья — Атлетик

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    Зато команда продолжает выступления в Кубке Испании текущего сезона, где в первых двух раундах обыграла представителей низших дивизионов «Кинтанар» (3:0) и «Атлетико Асторгу» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что у хозяев откровенно провальная форма.

    «Атлетик»

    «Атлетик» после 18-ти туров занимает пятую строчку в зоне еврокубков с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов, так что ему важно брать максимум баллов.

    Зато команда продолжает выступления в Кубке Испании нынешнего сезона, где в первых двух раундах обыграла представителей низших дивизионов «Руби» (2:1) и «Кайон» (3:0).

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    • В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги одержал очередную победу. На своем поле он с минимальным счетом обыграл крепкий в текущей кампании «Лас-Пальмас» (1:0).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков при семи победах и трех ничьих, так что у басков отличная форма, а значит и шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Севилья», коэффициент на победу которой равен 3,10. Успех «Атлетика» оценивается в 2,30, ничья — в 3,35.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Атлетик» победит за 2,30, ведь в семи из девяти последних матчей гости выиграли.

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    «Севилья» — «Атлетик»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. Заставит ли «Севилья» вспомнить о неудачах «Атлетик»?
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