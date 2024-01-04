«Севилья»
По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Севилья» находится на 15-й позиции, опережая зону вылета на три очка, так что ей нельзя расслабляться в борьбе за выживание.
«Рохибланкос» также неудачно сыграли в Лиге чемпионов, откуда выбыли по итогам группового раунда, заняв последнее место в одном квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».
Коэффициенты матча Севилья — Атлетик
Зато команда продолжает выступления в Кубке Испании текущего сезона, где в первых двух раундах обыграла представителей низших дивизионов «Кинтанар» (3:0) и «Атлетико Асторгу» (2:0).
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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что у хозяев откровенно провальная форма.
«Атлетик»
«Атлетик» после 18-ти туров занимает пятую строчку в зоне еврокубков с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов, так что ему важно брать максимум баллов.
Зато команда продолжает выступления в Кубке Испании нынешнего сезона, где в первых двух раундах обыграла представителей низших дивизионов «Руби» (2:1) и «Кайон» (3:0).
В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги одержал очередную победу. На своем поле он с минимальным счетом обыграл крепкий в текущей кампании «Лас-Пальмас» (1:0).
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков при семи победах и трех ничьих, так что у басков отличная форма, а значит и шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Севилья», коэффициент на победу которой равен 3,10. Успех «Атлетика» оценивается в 2,30, ничья — в 3,35.
В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.
Еще один вариант ставки — «Атлетик» победит за 2,30, ведь в семи из девяти последних матчей гости выиграли.