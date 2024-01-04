4 января в матче 19-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Атлетик». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск. «Севилья» — «Атлетик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Севилья»

По итогам 18-ти матчей испанской Ла Лиги «Севилья» находится на 15-й позиции, опережая зону вылета на три очка, так что ей нельзя расслабляться в борьбе за выживание.

«Рохибланкос» также неудачно сыграли в Лиге чемпионов, откуда выбыли по итогам группового раунда, заняв последнее место в одном квартете с «Арсеналом», ПСВ и «Лансом».

Коэффициенты матча Севилья — Атлетик 1X2Новым игрокам 3.103.302.45Бонус$9500

Зато команда продолжает выступления в Кубке Испании текущего сезона, где в первых двух раундах обыграла представителей низших дивизионов «Кинтанар» (3:0) и «Атлетико Асторгу» (2:0).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что у хозяев откровенно провальная форма.

«Атлетик»

«Атлетик» после 18-ти туров занимает пятую строчку в зоне еврокубков с отставанием в три очка от зоны Лиги чемпионов, так что ему важно брать максимум баллов.

Зато команда продолжает выступления в Кубке Испании нынешнего сезона, где в первых двух раундах обыграла представителей низших дивизионов «Руби» (2:1) и «Кайон» (3:0).

В своем предыдущем матче клуб в рамках Ла Лиги одержал очередную победу. На своем поле он с минимальным счетом обыграл крепкий в текущей кампании «Лас-Пальмас» (1:0).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков при семи победах и трех ничьих, так что у басков отличная форма, а значит и шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилья», коэффициент на победу которой равен 3,10. Успех «Атлетика» оценивается в 2,30, ничья — в 3,35.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,98.

Еще один вариант ставки — «Атлетик» победит за 2,30, ведь в семи из девяти последних матчей гости выиграли.