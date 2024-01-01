В первый день 2024 года в рамках 26-го тура третьего дивизиона Англии «Портсмут» на своем поле сыграет против «Стивенэйджа». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Портсмут» — «Стивенэйдж»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Портсмут»

По итогам 24 проведенных матчей в третьем по рангу дивизионе Англии «Портсмут» идет во главе таблицы, имея на счету 50 баллов и опережает третье место на четыре очка.

В чемпионате «помпеи» не могут выиграть в своих трех последних проведенных поединках. За это время они расписали две мировые и раз проиграли. В прошлом туре они поделили очки на выезде с аутсайдером «Эксетер Сити» 0:0.

До этой же неудачной серии «сине-белые» выиграли четыре встречи первенства кряду. Причем в этот период они не пропустили ни одного гола, а соперникам отгрузили 10 мячей.

Все прогнозы на футбол

На своей арене в текущем чемпионате «Портсмут» выиграл семь матчей из 12 проведенных, четыре игры завершил миром и потерпел одно фиаско.

«Стивенэйдж»

«Стивенэйдж» с 43 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице третьего дивизиона Англии, отставая от третьей строки на пять баллов.

«Олени» потерпели только одно поражение за 11 последних встреч в рамках чемпионата страны. Помимо этого фиаско, в этот период они расписали четыре мировые и шесть игр выиграли.

В минувшем туре «красно-белые» на своем поле разгромили середняка «Нортхэмптон» 3:0, а игровым днем ранее уступили на выезде 1:2 «Барнсли», прервав тем самым 9-матчевую серию без фиаско.

На выезде в текущем первенстве «Стивенэйдж» добился семи выигрышей в 12 проведенных поединках, расписал одну мировую и четыре матча проиграл.

В первом круге эти команды поделили очки между собой — 0:0. А до этой встречи дважды побеждал «Портсмут» при одной мировой. Причем во всех этих поединках только раз забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Портсмута» предлагают — 2.06.

На викторию «Стивенэйджа» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.44.

В первую очередь от поединка команд из верхней части турнирки не стоит ждать открытого футбола с изобилием голов. К тому же на низовой исход еще указывает их очная статистика.

И также ставим еще на викторию «Портсмута», которому хорошим подспорьем должны послужить родные стены.