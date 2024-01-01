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    Справиться ли «Портсмут» дома со «Стивенэйджем»?

    «Портсмут» — «Стивенэйдж». Прогноз и ставка (к. 1.77) на футбол 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портсмут» — «Стивенэйдж»
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    «Портсмут»
    В первый день 2024 года в рамках 26-го тура третьего дивизиона Англии «Портсмут» на своем поле сыграет против «Стивенэйджа». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Портсмут» — «Стивенэйдж»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 01 Января 2024 года
    Портсмут
  • Англия. Первая лига
    •  Портсмут 18:00 Стивенидж Стивенидж
  • Англия. Первая лига
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    «Портсмут»

    По итогам 24 проведенных матчей в третьем по рангу дивизионе Англии «Портсмут» идет во главе таблицы, имея на счету 50 баллов и опережает третье место на четыре очка.

    В чемпионате «помпеи» не могут выиграть в своих трех последних проведенных поединках. За это время они расписали две мировые и раз проиграли. В прошлом туре они поделили очки на выезде с аутсайдером «Эксетер Сити» 0:0.

    До этой же неудачной серии «сине-белые» выиграли четыре встречи первенства кряду. Причем в этот период они не пропустили ни одного гола, а соперникам отгрузили 10 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене в текущем чемпионате «Портсмут» выиграл семь матчей из 12 проведенных, четыре игры завершил миром и потерпел одно фиаско.

    «Стивенэйдж»

    «Стивенэйдж» с 43 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице третьего дивизиона Англии, отставая от третьей строки на пять баллов.

    «Олени» потерпели только одно поражение за 11 последних встреч в рамках чемпионата страны. Помимо этого фиаско, в этот период они расписали четыре мировые и шесть игр выиграли.

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    • В минувшем туре «красно-белые» на своем поле разгромили середняка «Нортхэмптон» 3:0, а игровым днем ранее уступили на выезде 1:2 «Барнсли», прервав тем самым 9-матчевую серию без фиаско.

    На выезде в текущем первенстве «Стивенэйдж» добился семи выигрышей в 12 проведенных поединках, расписал одну мировую и четыре матча проиграл.

    В первом круге эти команды поделили очки между собой — 0:0. А до этой встречи дважды побеждал «Портсмут» при одной мировой. Причем во всех этих поединках только раз забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Портсмута» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Стивенэйджа» дают — 3.54, ничья оценена — в 3.44.

    В первую очередь от поединка команд из верхней части турнирки не стоит ждать открытого футбола с изобилием голов. К тому же на низовой исход еще указывает их очная статистика.

    И также ставим еще на викторию «Портсмута», которому хорошим подспорьем должны послужить родные стены.

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    «Портсмут» — «Стивенэйдж»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Справиться ли «Портсмут» дома со «Стивенэйджем»?
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