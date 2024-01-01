«Болтон»
В турнирной таблице третьего по рангу дивизиона Англии «Болтон» с 48 набранными баллами идет вторым, но от первого «Портсмута» отстает на два очка при игре в запасе.
«Рысаки» вышли победителями из своих трех последних встреч чемпионата. В этот период она на выезде переиграли «Линкольн» 1:0 и 2:0 «Флитвуд», а также на своем поле справились с «Лейтон Ориент» 3:2.
Перед этой же удачной серией «странники» проиграли два поединка кряду, прервав на тот момент 11-матчевую серию без фиаско, в которой добились десяти выигрышей.
На своей территории в этом чемпионате «Болтон» выиграл восемь встреч из 12 проведенных при одной ничьей и трех поражениях.
«Бертон Альбион»
«Бертон Альбион» разместился в середине турнирной таблицы третьей по рангу лиге Англии. У команды на счету 27 баллов и отрыв от опасной зоны в семь пунктов.
«Пивовары» к этой игре подходят с 3-матчевой серией без фиаско. Сперва в этот период они расписали ничью на выезде с «Чарльтоном» 1:1, а потом поочередно обыграли дома по 1:0 «Блэкпул» и «Шрусбери Таун».
До этого же «желто-черные» проиграли пять встреч чемпионата кряду, а их безвыигрышная серия на тот момент составляла семь поединков, в которой было шесть фиаско.
В гостях в текущем чемпионате «Бертон Альбион» выиграл только два матча из 12 проведенных, три игры еще свел вничью и семь раз уступал.
В четырех из шести последних очных встреч этих клубов завершилось вничью, а также в этот период они по разу обыграли друг друга. Причем в пяти этих случаях забивали обе стороны.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болтона» — 1.44, победа «Бертон Альбион» — 6.94, ничья — 4.55.
Прогнозируем, что один из главных претендентов на повышение легко дома переиграет середняка лиги, пробив фору в -1,5 гола.
Однако ждем, что гости смогут свой гол забить, ведь они зачастую огорчают своего предстоящего противника в последнее время.