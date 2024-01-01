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    «Рысаки» легко одолеют «пивоваров»

    «Болтон» — «Бертон Альбион». Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Болтон» — «Бертон Альбион»
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    «Болтон»
    В понедельник, 1 января, в 26-м туре английской Лиги 1 (третий дивизион) «Болтон» на своем поле примет «Бертон Альбион». Начало встречи — в 18:00 по мск. «Болтон» — «Бертон Альбион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 01 Января 2024 года
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    «Болтон»

    В турнирной таблице третьего по рангу дивизиона Англии «Болтон» с 48 набранными баллами идет вторым, но от первого «Портсмута» отстает на два очка при игре в запасе.

    «Рысаки» вышли победителями из своих трех последних встреч чемпионата. В этот период она на выезде переиграли «Линкольн» 1:0 и 2:0 «Флитвуд», а также на своем поле справились с «Лейтон Ориент» 3:2.

    Перед этой же удачной серией «странники» проиграли два поединка кряду, прервав на тот момент 11-матчевую серию без фиаско, в которой добились десяти выигрышей.

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    На своей территории в этом чемпионате «Болтон» выиграл восемь встреч из 12 проведенных при одной ничьей и трех поражениях.

    «Бертон Альбион»

    «Бертон Альбион» разместился в середине турнирной таблицы третьей по рангу лиге Англии. У команды на счету 27 баллов и отрыв от опасной зоны в семь пунктов.

    «Пивовары» к этой игре подходят с 3-матчевой серией без фиаско. Сперва в этот период они расписали ничью на выезде с «Чарльтоном» 1:1, а потом поочередно обыграли дома по 1:0 «Блэкпул» и «Шрусбери Таун».

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    • До этого же «желто-черные» проиграли пять встреч чемпионата кряду, а их безвыигрышная серия на тот момент составляла семь поединков, в которой было шесть фиаско.

    В гостях в текущем чемпионате «Бертон Альбион» выиграл только два матча из 12 проведенных, три игры еще свел вничью и семь раз уступал.

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    В четырех из шести последних очных встреч этих клубов завершилось вничью, а также в этот период они по разу обыграли друг друга. Причем в пяти этих случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болтона» — 1.44, победа «Бертон Альбион» — 6.94, ничья — 4.55.

    Прогнозируем, что один из главных претендентов на повышение легко дома переиграет середняка лиги, пробив фору в -1,5 гола.

    Однако ждем, что гости смогут свой гол забить, ведь они зачастую огорчают своего предстоящего противника в последнее время.

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    «Болтон» — «Бертон Альбион»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. «Рысаки» легко одолеют «пивоваров»
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