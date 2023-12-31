В 13-м туре чемпионата Израиля по футболу «Хапоэль» Тель-Авив дома сыграет против «Маккаби» из Хайфы. Матч состоится 31 декабря и начнется в 21:30 по мск. «Хапоэль» Тель-Авив — «Маккаби» Хайфа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хапоэль» Тель-Авив

По итогам 12 сыгранных матчей «Хапоэль» Тель-Авив с 18 очками находится на пятой позиции в турнирной таблице. От седьмой строки, уже не дающей право на финальную часть, отрыв составляет лишь три пункта.

«Красные демоны» в текущем первенстве отпраздновали пять викторий, три поединка завершили миром и четыре встречи проиграли, забили 17 мячей при 14 пропущенных.

В прошлом туре коллектив уступил на выезде «Хапоэлю» из Иерусалима со счетом 1:2. И этим фиаско он прервал свою 4-матчевую серию без поражений, в которой трижды победил.

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При своих болельщиках «Хапоэль» Тель-Авив в этом чемпионате выиграл три поединка из шести сыгранных, расписал одну ничью и потерпел два поражения.

«Маккаби» Хайфа

С 25 набранными очкам «Маккаби» Хайфа расположился на второй строке в турнирной таблице чемпионата Израиля. От лидера клуб отстает на шесть пунктов.

«Зеленые» в этом первенстве выиграли восемь матчей из 11 проведенных, две встречи завершили вничью и потерпели одно поражение, разница мячей составляет 25:10.

К данной же игре команда подходит с 8-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В чемпионате в этот период она выиграла пять встреч при одной мировой. В прошлом туре дома был обыгран «Маккаби» Бней-Рейне 1:0.

На выезде в этом чемпионате «Маккаби» Хайфа выиграл четыре поединка из пяти проведенных и еще в одном матче коллектив потерпел фиаско.

«Маккаби» Хайфа обыграл «Хапоэль» Тель-Авив в последних десяти очных противостояниях. Причем в семи случаях с разницей в два и более мячей.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Маккаби» Хайфа предлагают — 1.58.

На викторию «Хапоэль» Тель-Авив дают — 5.24, ничья оценена — в 3.98.

Прогнозируем, что «Маккаби» Хайфа продлит серию побед над своим предстоящим противником и выиграет этот матч, пробив при этом фору в -1.

Однако от данной игры не ждем изобилия забитых мячей и рекомендуем ставить на низовой тотал.