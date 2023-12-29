«Лацио» — «Фрозиноне». Матч пройдет в рамках 18-го тура итальянской Серии А 29 декабря, начало — 22:45 (мск). «Лацио» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лацио»

Команда Маурицио Сарри продолжает испытывать серьезные проблемы в текущем сезоне, которые не стали какой-то невероятной сенсацией, для тех, кто следит за Серией А.

Потеря Милинковича-Савича, который связывал игру команды, постоянные травмы и старение Чиро Иммобиле с Луисом Альберто просто ускорили этот процесс. Именно на этой троице была завязана вся игра «орлов» в последние годы.

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Многочисленные новички в средней линии, пришедшие в команду этим летом, пока никак не могут понять сложный футбол Сарри. Они изредка вспыхивают, как Даичи Камада или Маттео Гендузи, но потом становятся бледной тенью самих себя.

Календарь и таблица Серии А

Сейчас «Лацио» идет лишь на девятом месте в Серии А. В последнем туре «орлы» победили в гостях «Эмполи» со счетом 2:0. Но первый гол Маттео Гендузи соперник просто подарил, а второй мяч Маттиа Дзакканьи забил, когда «Эмполи» окончательно раскрылся. На протяжении же всей встречи «Лацио» играл гораздо хуже, но кураж поймал вратарь Иван Проведель, тащивший все подряд.

«Фрозиноне»

Одно из главных открытий Серии А этого сезона продолжает показывать очень качественный футбол и основная заслуга в этом принадлежит Эусебио Ди Франческо, который получил небольшую передышку в тренерской деятельности и с новыми идеями вернулся в «Фрозиноне».

54-летний тренер собрал летом практически новую команду после выхода из Серии В из ноунеймов и молодых футболистов, которые почти не играли в Серии А и с первых туров заставил уважать себя.

Сейчас «Фрозиноне» опустился на 14-е место с 19 очками, но несколько последних туров команде откровенно не везет. В 17-м туре против «Ювентуса» она показала очень качественный футбол, но все равно уступила со счетом 1:2.

Сказался опыт «старой синьоры», которая отдала инициативу «Фрозиноне» и терпеливо ждала своего шанса, воспользовавшись двумя ошибками. Единственный гол в этом матче забил 28-летний уругваец Хайме Баес, для которого он стал первым в Серии А.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают в этой встрече фаворитом «Лацио», на победу которого коэффициент 1,70. Ничья идет за 4,0, а успех «Фрозиноне» — 5,30.

В этой встрече «Лацио» не помогут три ключевых футболиста: Романьоли, Луис Альберто, Иммобиле. Также есть проблемы со здоровьем еще у некоторых футболистов.

«Фрозиноне» очень гибкая команда, навязывает свой футбол, а Ди Франческо легко меняет схемы в зависимости от соперника. Учитывая проблемы, есть смысла попробовать прогноз и ставку, что «Фрозиноне» не проиграет за 2,23.

Любители рисковать могут попробовать взять ставку на победу «Фрозиноне» за 5,30.