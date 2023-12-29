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    У «Портсмута» не будет проблем с «Эксетером»

    «Эксетер» — «Портсмут». Ставки (к. 2.55) и прогноз на чемпионат Англии 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эксетер» — «Портсмут»
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    Гости в матче против «Бристоль Роверс»
    В 25-м туре Первой лиги Англии состоится встреча клубов «Эксетер» и «Портсмут». Игру примет 8-тысячный стадион «Сент-Джеймс» 29 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Эксетер» — «Портсмут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 29 Декабря 2023 года
    Эксетер Сити
  • Англия. Первая лига
    •  Эксетер Сити 22:45 Портсмут Портсмут
  • Англия. Первая лига
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    «Эксетер»

    «Эксетер» располагается над зоной вылета в 3 баллах. Положение немного спасла победа, которую команда добыла в прошлом туре над «Уикомом». Та игра завершилась со счетом 1:0.

    Этот результат позволил хозяевам прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в турнире. В предыдущих играх клуб проиграл «Кембриджу» 0:2 и «Порт Вэйлу» 0:1. Также «Эксетер» сыграл вничью со «Стивенейджом» (1:1).

    Сейчас у команды 22 очка на счету. Она занимает 20-е место в списке, поджимая «Уиком», «Бертон Альбион» и «Уиган».

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    Из 11 домашних матчей «Эксетер Сити» выиграл только 3, потерпев при этом 5 поражений. Также среди всех 24 команд лиги он забил дома меньше всего.

    «Портсмут»

    «Помпеи» лидируют в таблице. У 49 очков и 4 балла форы в борьбе с «Питерборо» и «Болтоном», который поджимают гостей. Разрыв сократился в связи с недавним поражение.

    Неудача настигла «Портсмут» в матче с «Бристоль Роверс», завершившийся со счетом 1:2. С учетом всех турниров это было 2-е поражение в 3 последних играх.

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    • Ранее «бело-синие» выбыли из борьбы за Трофей английской лиги, уступив 2:5 «Уимблдону». Была ничья с «Флитвудом» в чемпионате. Там зафиксировали счет 1:1.

    «Портсмут» проиграл «Бристолю» и записал на свой счет первое выездное поражение. Из 11 выездов команда выиграла 7. Сейчас она лучшая в лиге по этому показателю.

    Прогноз и ставка

    За 4.60 можно поставить на победу «Эксетера», за 1.72 можно взять победу «Портсмута». Ставка на ничью принимается с котировкой 3.80.

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    «Портсмуту» нужна победа, чтобы сохранить отрыв от соперников в таблице. Он обыграл «Эксетер» в двух прошлых матчах и не пропускает от него уже 3 встречи.

    Скорее всего, «помпеи» снова вернутся на победную стезю, прервав свою безвыигрышную серию. «Эксетер» очень мало забивает, так что победа гостей будет сухой. Ставка на двойной исход П2 + обе забьют (нет).

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    «Эксетер» — «Портсмут»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. У «Портсмута» не будет проблем с «Эксетером»
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