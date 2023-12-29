Китай
Эта команда нынче смотрится не столь выгодно. В квалификации на Мундиаль китайцы явно не преуспевают.
На данный момент Китай находится на 3 месте в своем квартете. В двух матчах сборная Поднебесной набрала три очка.
Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Китайцы дома безропотно уступили Южной Корее (0:3).
Поединки с Оман для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при одной виктории.
В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Нужно же улучшать общую статистику встреч не с самым сильным соперником.
Оман
Эта команда нынче выглядит довольно таки симпатично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 2 месте.
В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, вся борьба еще впереди, да и Малайзия с Кыргызстаном являются непростыми оппонентами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Оман как раз уступил киргизам с минимальным счетом.
А вот на китайцев команда настроится максимально. Да и оборона оманцев выглядит весьма монолитно.
Наверняка Оман будет действовать с позиции силы. Плюс ко всему, номинальные гости намерены реабилитироваться за последний прокол.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Омана предлагают — 2.60.
На викторию Китая дают — 2.75, ничья оценена — в 2.90.
Китайцы традиционно неудачно играют с Оманом, и уж точно
Наш прогноз — Победа Китая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.90.