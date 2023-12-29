Китай сыграет на своем поле с Оманом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 14:00 мск. Китай — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Китай

Эта команда нынче смотрится не столь выгодно. В квалификации на Мундиаль китайцы явно не преуспевают.

На данный момент Китай находится на 3 месте в своем квартете. В двух матчах сборная Поднебесной набрала три очка.

Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Китайцы дома безропотно уступили Южной Корее (0:3).

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Поединки с Оман для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при одной виктории.

В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Нужно же улучшать общую статистику встреч не с самым сильным соперником.

Оман

Эта команда нынче выглядит довольно таки симпатично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 2 месте.

В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, вся борьба еще впереди, да и Малайзия с Кыргызстаном являются непростыми оппонентами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Оман как раз уступил киргизам с минимальным счетом.

А вот на китайцев команда настроится максимально. Да и оборона оманцев выглядит весьма монолитно.

Наверняка Оман будет действовать с позиции силы. Плюс ко всему, номинальные гости намерены реабилитироваться за последний прокол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Омана предлагают — 2.60.

На викторию Китая дают — 2.75, ничья оценена — в 2.90.

Китайцы традиционно неудачно играют с Оманом, и уж точно постараются прервать серию негативных результатов в очных поединках .

Наш прогноз — Победа Китая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.90.