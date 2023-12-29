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    Китайцы наконец-то одолеют Оман

    Китай — Оман. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Китай — Оман
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    Сборная Китая
    Китай сыграет на своем поле с Оманом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 14:00 мск. Китай — Оман: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Китай

    Эта команда нынче смотрится не столь выгодно. В квалификации на Мундиаль китайцы явно не преуспевают.

    На данный момент Китай находится на 3 месте в своем квартете. В двух матчах сборная Поднебесной набрала три очка.

    Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. Китайцы дома безропотно уступили Южной Корее (0:3).

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    Поединки с Оман для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч проиграны три при одной виктории.

    В этом поединке хозяева будут максимально настроены на победу. Нужно же улучшать общую статистику встреч не с самым сильным соперником.

    Оман

    Эта команда нынче выглядит довольно таки симпатично. В своей группе квалификации на Чемпионат мира она находится на 2 месте.

    В двух матчах добыто три зачетных балла. Между тем, вся борьба еще впереди, да и Малайзия с Кыргызстаном являются непростыми оппонентами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Оман как раз уступил киргизам с минимальным счетом.

    А вот на китайцев команда настроится максимально. Да и оборона оманцев выглядит весьма монолитно.

    Наверняка Оман будет действовать с позиции силы. Плюс ко всему, номинальные гости намерены реабилитироваться за последний прокол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Омана предлагают — 2.60.

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    На викторию Китая дают — 2.75, ничья оценена — в 2.90.

    Китайцы традиционно неудачно играют с Оманом, и уж точно постараются прервать серию негативных результатов в очных поединках.

    Наш прогноз — Победа Китая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.90.

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    Китай — Оман: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. Китайцы наконец-то одолеют Оман
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