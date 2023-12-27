В среду, 27 декабря, в матче 20-го тура шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Росс Каунти». Начало встречи — в 22:45 по мск. «Рейнджерс» — «Росс Каунти»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

С 43 набранными баллами «Рейнджерс» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице ШПЛ. О первого «Селтика» клуб отстает на два очка при игре в запасе.

Коллектив из Глазго последний раз в чемпионате проигрывал аж в конце сентября. И после того он выдал 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, выиграв 14 раз за этот период.

К этой же игре «плюшевые мишки» подходят с 7-матчевой серий из викторий с учетом всех соревнований. В рамках ШПЛ за это время они выиграл пять встреч, причем в четырех случаях всухую.

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На своей арене «рейнджеры» в текущем чемпионате Шотландии провели девять матчей, выиграв семь из них и еще два поединка они проиграли.

«Росс Каунти»

«Росс Каунти» с 17 зачетными пунктами идет десятым среди 12 участников. И от финальной шестерки он отстает на семь пунктов, но имеет при этом пару игр в запасе.

Свои две последние встречи чемпионата команда проиграла всухую, уступив весьма скромным соперникам — 0:2 «Сент-Миррену» на выезде и 0:1 ФК «Данди» на своем поле.

А до этой неудачной серии клуб не уступал на протяжении трех поединков кряду. В этот период он расписал одну мировую и добился трех выигрышей. Причем в этих играх он не пропустил ни одного гола.

На выезде в текущем чемпионате Шотландии «Росс Каунти» выиграл лишь один поединок из восьми проведенных при трех мировых исходах и четырех фиаско.

Для «Рейнджерс» «Росс Каунти» очень удобный соперник, у которого хозяева предстоящего матча выиграли девять встреч из десяти последних при одной ничьей. Причем в более половине случаев они даже не пропускали.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.17.

На викторию «Росс Каунти» дают — 14.50, ничья оценена — в 7.30.

Набравший прекрасную форму «Рейнджерс» должен на своем поле без проблем обыгрывать удобного для себя серника. И, скорее всего, хозяева выиграют всухую.

И также в этом матче прогнозируем, что еще в первой половине матча будет забито несколько голов.