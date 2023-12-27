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    «Рейнджерс» всухую обыграет «Росс Каунти»

    «Рейнджерс» — «Росс Каунти». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Росс Каунти»
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    «Рейнджерс»
    В среду, 27 декабря, в матче 20-го тура шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Росс Каунти». Начало встречи — в 22:45 по мск. «Рейнджерс» — «Росс Каунти»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 27 Декабря 2023 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 22:45 Росс Каунти Росс Каунти
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Рейнджерс»

    С 43 набранными баллами «Рейнджерс» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице ШПЛ. О первого «Селтика» клуб отстает на два очка при игре в запасе.

    Коллектив из Глазго последний раз в чемпионате проигрывал аж в конце сентября. И после того он выдал 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, выиграв 14 раз за этот период.

    К этой же игре «плюшевые мишки» подходят с 7-матчевой серий из викторий с учетом всех соревнований. В рамках ШПЛ за это время они выиграл пять встреч, причем в четырех случаях всухую.

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене «рейнджеры» в текущем чемпионате Шотландии провели девять матчей, выиграв семь из них и еще два поединка они проиграли.

    «Росс Каунти»

    «Росс Каунти» с 17 зачетными пунктами идет десятым среди 12 участников. И от финальной шестерки он отстает на семь пунктов, но имеет при этом пару игр в запасе.

    Свои две последние встречи чемпионата команда проиграла всухую, уступив весьма скромным соперникам — 0:2 «Сент-Миррену» на выезде и 0:1 ФК «Данди» на своем поле.

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    • А до этой неудачной серии клуб не уступал на протяжении трех поединков кряду. В этот период он расписал одну мировую и добился трех выигрышей. Причем в этих играх он не пропустил ни одного гола.

    На выезде в текущем чемпионате Шотландии «Росс Каунти» выиграл лишь один поединок из восьми проведенных при трех мировых исходах и четырех фиаско.

    Для «Рейнджерс» «Росс Каунти» очень удобный соперник, у которого хозяева предстоящего матча выиграли девять встреч из десяти последних при одной ничьей. Причем в более половине случаев они даже не пропускали.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Росс Каунти» дают — 14.50, ничья оценена — в 7.30.

    Набравший прекрасную форму «Рейнджерс» должен на своем поле без проблем обыгрывать удобного для себя серника. И, скорее всего, хозяева выиграют всухую.

    И также в этом матче прогнозируем, что еще в первой половине матча будет забито несколько голов.

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    «Рейнджерс» — «Росс Каунти»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на футбол. «Рейнджерс» всухую обыграет «Росс Каунти»
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