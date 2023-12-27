«Рейнджерс»
С 43 набранными баллами «Рейнджерс» на данный момент находится на второй строке в турнирной таблице ШПЛ. О первого «Селтика» клуб отстает на два очка при игре в запасе.
Коллектив из Глазго последний раз в чемпионате проигрывал аж в конце сентября. И после того он выдал 17-матчевую серию без фиаско во всех турнирах, выиграв 14 раз за этот период.
К этой же игре «плюшевые мишки» подходят с 7-матчевой серий из викторий с учетом всех соревнований. В рамках ШПЛ за это время они выиграл пять встреч, причем в четырех случаях всухую.
На своей арене «рейнджеры» в текущем чемпионате Шотландии провели девять матчей, выиграв семь из них и еще два поединка они проиграли.
«Росс Каунти»
«Росс Каунти» с 17 зачетными пунктами идет десятым среди 12 участников. И от финальной шестерки он отстает на семь пунктов, но имеет при этом пару игр в запасе.
Свои две последние встречи чемпионата команда проиграла всухую, уступив весьма скромным соперникам — 0:2 «Сент-Миррену» на выезде и 0:1 ФК «Данди» на своем поле.
А до этой неудачной серии клуб не уступал на протяжении трех поединков кряду. В этот период он расписал одну мировую и добился трех выигрышей. Причем в этих играх он не пропустил ни одного гола.
На выезде в текущем чемпионате Шотландии «Росс Каунти» выиграл лишь один поединок из восьми проведенных при трех мировых исходах и четырех фиаско.
Для «Рейнджерс» «Росс Каунти» очень удобный соперник, у которого хозяева предстоящего матча выиграли девять встреч из десяти последних при одной ничьей. Причем в более половине случаев они даже не пропускали.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.17.
На викторию «Росс Каунти» дают — 14.50, ничья оценена — в 7.30.
Набравший прекрасную форму «Рейнджерс» должен на своем поле без проблем обыгрывать удобного для себя серника. И, скорее всего, хозяева выиграют всухую.
И также в этом матче прогнозируем, что еще в первой половине матча будет забито несколько голов.