26 декабря в матче 24-го тура чемпионата Англии сыграют «Ковентри» и «Шеффилд Уэнсдей». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ковентри»

«Ковентри» по итогам 23-х туров занимает 15-ю строчку, но при этом отрыв от зоны вылета составляет больше очков, чем отставание от зоны плей-офф за право выйти в АПЛ — 10 и шесть соответственно.

Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. В первом раунде турнира она потерпела выездное поражение от «Уимблдона» (1:2).

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Шеффилд Уэнсдей 1X2Новым игрокам 1.723.754.90Бонус$9500

В своем последнем матче Чемпионшипа клуб одержал победу. На выезде он одержал разгромную победу над «Сандерлендом» (3:0), забив три безответных мяча.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, так что его форма позволяет рассчитывать на успех в грядущей встрече.

«Шеффилд Уэнсдей»

После 23-х туров чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» находится на 23-й позиции в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 21-й строчки.

Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Во втором раунде турнира она потерпела домашнее поражение по пенальти от «Мансфилд Таун» (1:1).

В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Совы» на своем поле одержали потерпели поражение от «Кардифф Сити» (1:2), хотя выигрывали 1:0 к 74-й минуте.

В трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел два поражения и один раз выиграл, так что его форма не сулит ему хороших шансов.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ковентри», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 4,60, ничья — в 3,55.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в шести из семи последних матчей «Шеффилд Уэсндей» был реализован именно такой сценарий.