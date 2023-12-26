«Ковентри»
«Ковентри» по итогам 23-х туров занимает 15-ю строчку, но при этом отрыв от зоны вылета составляет больше очков, чем отставание от зоны плей-офф за право выйти в АПЛ — 10 и шесть соответственно.
Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. В первом раунде турнира она потерпела выездное поражение от «Уимблдона» (1:2).
Коэффициенты матча Ковентри Сити — Шеффилд Уэнсдей
В своем последнем матче Чемпионшипа клуб одержал победу. На выезде он одержал разгромную победу над «Сандерлендом» (3:0), забив три безответных мяча.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, так что его форма позволяет рассчитывать на успех в грядущей встрече.
«Шеффилд Уэнсдей»
После 23-х туров чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» находится на 23-й позиции в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 21-й строчки.
Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Во втором раунде турнира она потерпела домашнее поражение по пенальти от «Мансфилд Таун» (1:1).
В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Совы» на своем поле одержали потерпели поражение от «Кардифф Сити» (1:2), хотя выигрывали 1:0 к 74-й минуте.
В трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел два поражения и один раз выиграл, так что его форма не сулит ему хороших шансов.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ковентри», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 4,60, ничья — в 3,55.
В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в шести из семи последних матчей «Шеффилд Уэсндей» был реализован именно такой сценарий.