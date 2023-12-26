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    Улучшит ли «Ковентри» свои позиции?

    «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Англии (Чемпионшип), 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»
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    «Ковентри» — фаворит матча
    26 декабря в матче 24-го тура чемпионата Англии сыграют «Ковентри» и «Шеффилд Уэнсдей». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года
    Ковентри Сити
  • Ковентри
    •  Ковентри Сити 18:00 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ковентри»

    «Ковентри» по итогам 23-х туров занимает 15-ю строчку, но при этом отрыв от зоны вылета составляет больше очков, чем отставание от зоны плей-офф за право выйти в АПЛ — 10 и шесть соответственно.

    Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. В первом раунде турнира она потерпела выездное поражение от «Уимблдона» (1:2).

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Шеффилд Уэнсдей

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  • 1.723.754.90Бонус$9500
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    В своем последнем матче Чемпионшипа клуб одержал победу. На выезде он одержал разгромную победу над «Сандерлендом» (3:0), забив три безответных мяча.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка при двух победах и двух ничьих, так что его форма позволяет рассчитывать на успех в грядущей встрече.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    После 23-х туров чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» находится на 23-й позиции в зоне вылета с отставанием в шесть очков от безопасной 21-й строчки.

    Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Во втором раунде турнира она потерпела домашнее поражение по пенальти от «Мансфилд Таун» (1:1).

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    • В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Совы» на своем поле одержали потерпели поражение от «Кардифф Сити» (1:2), хотя выигрывали 1:0 к 74-й минуте.

    В трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел два поражения и один раз выиграл, так что его форма не сулит ему хороших шансов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ковентри», коэффициент на победу которого равен 1,72. Успех «Шеффилд Уэнсдей» оценивается в 4,60, ничья — в 3,55.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,95.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,88, ведь в шести из семи последних матчей «Шеффилд Уэсндей» был реализован именно такой сценарий.

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    «Ковентри» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.12.2023. Прогнозы на футбол. Улучшит ли «Ковентри» свои позиции?
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