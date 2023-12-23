23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

«Красные» продолжают борьбу за самые высокие места. Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 38 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице. Мерсисайдцы на один пункт отстают от лидирующего «Арсенала» и будут до конца чемпионата претендовать за золотые медали.

Команда из Ливерпуля смогла 36 раз поразить ворота соперников и пятнадцать раз пропустила в свои. Также ливерпульский коллектив на неделе пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Он смог разгромить «Вест Хэм» (5:1) и за место в финале сразится против «Фулхэма».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Арсенал Лондон 1X2Новым игрокам 2.403.652.90Бонус$9500

Также «Ливерпуль» легко прошел групповой этап Лиги Европы. Команда набрала двенадцать очков в квартете с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом, заняла первое место в группе и пробилась сразу в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

Все прогнозы на АПЛ

В последней игре подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а до этого переиграли «Кристал Пэлас» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Фулхэм» (4:3). Последнее поражение в чемпионате датировано еще 30 сентября и поединков против «Тоттенхэма» (1:2).

«Арсенал»

«Канониры» являются одними из претендентов на титул в этом сезоне АПЛ. Сейчас «оружейники» лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 39 пунктов. Они только на один балл опережают второй «Ливерпуль» и третью «Астон Виллу», а также на пять очков — четвертый «Манчестер Сити».

Команда из Лондона 35 раз отправила мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустила только пятнадцать. Что касается выступления в Кубке английской лиги, то тут лондонцы уже прекратили свою борьбу. Лондонский коллектив в 1/8 финала уступил «Вест Хэму» (1:3).

Столичный коллектив выиграл свою группу Лиги чемпионов. Команда из столицы Англии смогла набрать 13 очков из 18 возможных и пробиться в плей-офф, где их соперником станет «Порту». В одном квартете с англичанами были ПСВ, «Ланс» и «Севилья».

В последней игре «Арсенал» переиграл «Брайтон» (2:0), а до этого уступил «Астон Вилле» (0:1). Перед этим же подопечные Микеля Артеты сломили сопротивление «Лутона» (4:3), «Вулверхэмптона» (2:1), «Брентфорда» (1:0) и «Бернли» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 2.39.

На викторию «Арсенала» дают 2.95, ничья оценена в 3.60.

Наши прогноз и ставка — ничья.

Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.