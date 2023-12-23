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    «Ливерпуль» — «Арсенал». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 декабря 2023 года

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    «Арсенал»
    23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Ливерпуль» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Ливерпуль» — «Арсенал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Декабря 2023 года
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    «Ливерпуль»

    «Красные» продолжают борьбу за самые высокие места. Коллектив из одноименного города сейчас имеет в своем активе 38 очков и располагается на второй позиции в турнирной таблице. Мерсисайдцы на один пункт отстают от лидирующего «Арсенала» и будут до конца чемпионата претендовать за золотые медали.

    Команда из Ливерпуля смогла 36 раз поразить ворота соперников и пятнадцать раз пропустила в свои. Также ливерпульский коллектив на неделе пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Он смог разгромить «Вест Хэм» (5:1) и за место в финале сразится против «Фулхэма».

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    Также «Ливерпуль» легко прошел групповой этап Лиги Европы. Команда набрала двенадцать очков в квартете с «Тулузой», «Юнионом» и ЛАСКом, заняла первое место в группе и пробилась сразу в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последней игре подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0), а до этого переиграли «Кристал Пэлас» (2:1), «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Фулхэм» (4:3). Последнее поражение в чемпионате датировано еще 30 сентября и поединков против «Тоттенхэма» (1:2).

    «Арсенал»

    «Канониры» являются одними из претендентов на титул в этом сезоне АПЛ. Сейчас «оружейники» лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 39 пунктов. Они только на один балл опережают второй «Ливерпуль» и третью «Астон Виллу», а также на пять очков — четвертый «Манчестер Сити».

    Команда из Лондона 35 раз отправила мяч в сетку ворот оппонента, а в свои пропустила только пятнадцать. Что касается выступления в Кубке английской лиги, то тут лондонцы уже прекратили свою борьбу. Лондонский коллектив в 1/8 финала уступил «Вест Хэму» (1:3).

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    • Столичный коллектив выиграл свою группу Лиги чемпионов. Команда из столицы Англии смогла набрать 13 очков из 18 возможных и пробиться в плей-офф, где их соперником станет «Порту». В одном квартете с англичанами были ПСВ, «Ланс» и «Севилья».

    В последней игре «Арсенал» переиграл «Брайтон» (2:0), а до этого уступил «Астон Вилле» (0:1). Перед этим же подопечные Микеля Артеты сломили сопротивление «Лутона» (4:3), «Вулверхэмптона» (2:1), «Брентфорда» (1:0) и «Бернли» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 2.39.

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    На викторию «Арсенала» дают 2.95, ничья оценена в 3.60.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также сделаем ставку на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет в битве лидеров АПЛ?
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