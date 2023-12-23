В субботу, 23 декабря, в рамках 23-го тура английского Чемпионшипа «Лестер» на своем поле сыграет против «Ротерхэма». Начало поединка запланировано на 18:00 по мск. «Лестер» — «Ротерхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лестер»

«Лестер», который в прошлом сезоне вылетел из Премьер-лиги, намерен сходу вернуться в элиту. Сейчас он во втором английском дивизионе идет с 55 очками первым, оторвавшись на 13 баллов от третьей строки.

«Лисы» в текущем первенстве проиграли только три игры из 22 проведенных при 18 викториях. Последнее фиаско случилось с ними полтора месяца тому назад, когда они уступили в гостях 0:1 «Мидлсбро».

После того «синие» расписали одну мировую и добились пяти выигрышей. Причем в последних четырех турах они только побеждали. В минувшем игровом дне они в гостях переиграли «Бирмингем» 3:2.

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В родных стенах «Лестер» в текущем розыгрыше Чемпионшипа выиграл девять матчей из 11 проведенных при двух поражениях.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» с 13 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу второго английского дивизиона. От безопасной позиции команду отделяет девять баллов.

«Мельники» в текущем первенстве выиграли всего две игры из 22. И последняя их виктория состоялась еще в конце октября. После этого они выдали 10-матчевую безвыигрышню серию.

В этот период «красно-белые» расписали четыре мировые и потерпели шесть фиаско. В прошлом туре они уступили в гостях «Плимуту» 2:3, что стало для них третьим поражением кряду.

В гостевых поединках в данном розыгрыше Чемпионшипа «Ротерхэм» еще не знал вкуса побед. У коллектива две мировых исхода и девять неудач.

«Лестер» выиграл у «Ротерхэма» в четырех из пяти последних очных встреч при одной ничьей. Причем во всех этих играх неизменно забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.58, победа «Ротерхэма» — 5.10, ничья — 4.50.

Лидер первенства при своих зрителях не должен испытать проблем с главным аутсайдером турнира и наверняка выиграет уверенно.

Но в то же время ждем, что гости смогут отличиться, учитывая статистику взаимоотношений этих команд.