«Насьонал» Мадейра — «Брага». Матч пройдет в рамках группового этапа Кубка португальской лиги 22 декабря, начало — 23:15 (мск). «Насьонал» Мадейра — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Насьонал» Мадейра

На групповом этапе Кубка португальской лиги провела всего одну встречу против «Каза Пии», в которой уступила со счетом 1:2. «Насьонал» Мадейра первой открыла счет в матче, но не смогла удержать свое преимущество.

Сразу после перерыва соперник смог сравнять счет, а уже в добавленное время вырвал победу. Предстоящий матч против «Браги» станет решающим для команды в плане борьбы за выход в следующий круг.

«Насьонал» Мадейра выступает во Втором дивизионе чемпионата Португалии, где идет сейчас на третьем месте с 29 очками после 14-ти туров и отстает от лидера совсем немного.

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В последнем туре команда разгромила на своем поле «Белененсеш» со счетом 5:0. Уже в первом тайме игра была сделана после двух забитых голов, а после перерыва «Насьонал» Мадейра поразил ворота противника еще тремя трижды.

«Брага»

Команда в первом туре турнира не смогла обыграть на своем поле «Каза Пию», сыграв с ней вничью со счетом 1:1. «Брага» первой открыла счет в середине второго тайма, но не смогла удержать преимущество и пропустила гол спустя десять минут.

В том матче главный тренер клуба Артур Жорже выставил всех сильнейших футболистов, тем удивительнее стала потеря очков. Единственный гол за «Брагу» на счету центрального полузащитника Пицци.

В чемпионате Португалии «Брага» идет на четвертом месте с 29 очками и на пять баллов отстает от лидирующего «Спортинга». В последнем туре команда потерпела поражение от своего прямого конкурента «Бенфики» (0:1).

Пропустив в начале встречи, «Брага» так и не смогла поразить ворота, отлично отыгравшего Анатолия Трубина. Также стоит отметить выступления команды в Лиге чемпионов, где она смогла конкурировать с «Реалом», «Наполи» и «Унионом», заняла третье место и будет играть весной в Лиге Европы.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры выставили следующие коэффициенты: на «Насьонал» — 8,50, на «Брагу» — 1,35, ничья — 5,40.

«Брага» будет явным фаворитом матча, выставит оптимальный состав, а разница между соперниками просто колоссальная.

На наш взгляд, хорошим выбором для прогноза и ставки будет победа «Браги» с форой минус 1,5 за 1,92.

Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Браги» плюс тотал больше 3.5 за 2,80.