Египетский «Аль-Ахли» сыграет против японского «Урава Ред Даймондс» в матче за третье место на клубном чемпионате мира. Игра пройдет 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 17:30 мск. «Аль-Ахли» Каир — «Урава Ред Даймондс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» второй год подряд сыграет в матче за третье место на турнире среди лучших клубов мира.

В предыдущем розыгрыше египетская команда сначала проиграла в полуфинале мадридскому «Реалу» (1:4), а потом уступила в матче за бронзу бразильскому «Фламенго» (2:4).

Зато перед этим клуб из Каира разгромил новозеландский «Окленд Сити» (3:1) и обыграл американский «Сиэтл Саундерс» (1:0).

Текущий турнир «Аль-Ахли» начал с классной победы над «Аль-Иттихадом» — 3:1. Саудовский клуб, похоже, совсем недооценил соперника и явно переоценил свои возможности.

К слову, за «Аль-Иттихад» в этом матче играли французы Карим Бензема и Нголо Канте, а также бразилец Фабиньо.

В полуфинале команда Марселя Коллера потерпела поражение от бразильского «Флуминенсе» (0:2).

«Урава Ред Даймондс»

«Урава Ред Даймондс» третий раз в своей истории участвует в клубном чемпионате мира.

В 2007 году японский клуб занял третье место, переиграв в матче за бронзу «Этуаль» из Туниса в серии пенальти.

В 2017 году команда из Сайтамы уступила «Аль-Джазире» (ОАЭ) в плей-офф за выход в четвертьфинал, после чего обыграла в матче за пятое место «Видал» из Касабланки.

Все прогнозы на футбол

На этот раз «Урава Ред Даймондс» выиграл в 1/4 финала у мексиканского «Леона» (1:0) благодаря голу нидерландца Алекса Схалка.

В полуфинале победитель азиатской Лиги чемпионов потерпел поражение от «Манчестер Сити» — 0:3. Японцы пропустили первый мяч в конце первого тайма, когда норвежский защитник Мариус Хейбратен поразил собственные ворота. Вскоре после перерыва «Сити» забил еще два гола, после чего команды просто ждали финального свистка.

Прогноз и ставка

На «Аль-Ахли» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Уравы» — за 3.04.

Скорее всего, японцы и египтяне устроят серьезную битву. И вполне вероятно — результативную.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.