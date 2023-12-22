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    «Аль-Ахли» и «Урава Ред Даймондс» устроят перестрелку?

    «Аль-Ахли» Каир — «Урава Ред Даймондс». Ставка (к. 1.87) и прогноз на клубный чемпионат мира 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Ахли» Каир — «Урава Ред Даймондс»
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    «Аль-Ахли» в четвертьфинале выиграл у саудовского «Аль-Иттихада»
    Египетский «Аль-Ахли» сыграет против японского «Урава Ред Даймондс» в матче за третье место на клубном чемпионате мира. Игра пройдет 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 17:30 мск. «Аль-Ахли» Каир — «Урава Ред Даймондс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Клубный ЧМ 22 Декабря 2023 года

    «Аль-Ахли»

    «Аль-Ахли» второй год подряд сыграет в матче за третье место на турнире среди лучших клубов мира.

    В предыдущем розыгрыше египетская команда сначала проиграла в полуфинале мадридскому «Реалу» (1:4), а потом уступила в матче за бронзу бразильскому «Фламенго» (2:4).

    Зато перед этим клуб из Каира разгромил новозеландский «Окленд Сити» (3:1) и обыграл американский «Сиэтл Саундерс» (1:0).

    Текущий турнир «Аль-Ахли» начал с классной победы над «Аль-Иттихадом» — 3:1. Саудовский клуб, похоже, совсем недооценил соперника и явно переоценил свои возможности.

    К слову, за «Аль-Иттихад» в этом матче играли французы Карим Бензема и Нголо Канте, а также бразилец Фабиньо.

    В полуфинале команда Марселя Коллера потерпела поражение от бразильского «Флуминенсе» (0:2).

    «Урава Ред Даймондс»

    «Урава Ред Даймондс» третий раз в своей истории участвует в клубном чемпионате мира.

    В 2007 году японский клуб занял третье место, переиграв в матче за бронзу «Этуаль» из Туниса в серии пенальти.

    В 2017 году команда из Сайтамы уступила «Аль-Джазире» (ОАЭ) в плей-офф за выход в четвертьфинал, после чего обыграла в матче за пятое место «Видал» из Касабланки.

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    На этот раз «Урава Ред Даймондс» выиграл в 1/4 финала у мексиканского «Леона» (1:0) благодаря голу нидерландца Алекса Схалка.

    В полуфинале победитель азиатской Лиги чемпионов потерпел поражение от «Манчестер Сити» — 0:3. Японцы пропустили первый мяч в конце первого тайма, когда норвежский защитник Мариус Хейбратен поразил собственные ворота. Вскоре после перерыва «Сити» забил еще два гола, после чего команды просто ждали финального свистка.

    Прогноз и ставка

    На «Аль-Ахли» в этом матче можно поставить за 2.14, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Уравы» — за 3.04.

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    Скорее всего, японцы и египтяне устроят серьезную битву. И вполне вероятно — результативную.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.82.

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    «Аль-Ахли» Каир — «Урава Ред Даймондс»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Ахли» и «Урава Ред Даймондс» устроят перестрелку?
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