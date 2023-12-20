ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» надеется защитить титулЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»? КаземироТрансферный дайджест. 12 декабря — 18 декабря Мирра АндрееваМирра Андреева проиграла мужчине, Рублев устроил скандал, а Блинкова повторила прошлогодний результат в Лиможе
    Все новости спорта

    «Барселона» сорвет злость на «Альмерии»?

    «Барселона» — «Альмерия». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 20 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Барселону Прогнозы на Альмерию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Альмерия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» — фаворит матча
    20 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Барселона» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 20 Декабря 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 21:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
    •

    «Барселона»

    «Барселона» по итогам 17-ти туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в семь очков от лидера «Реала», тогда как вторая «Жирона» опережает ее на шесть очков при игре в запасе.

    Также команда участвует в Лиге чемпионов, где ей впервые за несколько лет удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв группу с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

    Коэффициенты матча Барселона — Альмерия

    1X2Новым игрокам
  • 1.139.5015.00Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче клуб снова потерял очки. На выезде он потерял очки с «Валенсией» (1:1), сыграв вничью, хотя к 70-й минуте вел в счете.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Сейчас у каталонцев безвыигрышная серия в три поединков во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, но это, скорее всего, еще сильнее разозлит их перед грядущей игрой.

    «Альмерия»

    После 17-ти туров чемпионата Испании «Альмерия» находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета турнирной таблицы, отставая от безопасного 17-го места на восемь очков.

    Андалузцы при этом уже вылетели из Кубка Испании, где после того, как удалось обыграть одного представителя низших дивизионов «Талаверу» (2:0) они неожиданно проиграли другому — «Барбастро» (0:1).

  • ЛЧ. Легкий выход в четвертьфинал для «Ман Сити» и «Баварии», ранний вылет ПСЖ и «Барсы»?
  • Оцениваем результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2023/24
  • Вчера

    • В своем последнем матче клуб избежал поражения. В рамках испанского чемпионата он сыграл вничью на своем с «Мальоркой» (0:0), которая также борется за выживание.

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти поражениях и двух ничьих, поэтому у гостей откровенно мизерные шансы даже на ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,15. Успех «Альмерии» оценивается в 14,00, ничья — в 8,50.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

    Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет и не пропустит за 1,95, ведь в трех из четырех последних матчей «Альмерия» — явный аутсайдер этого матча — не забивала.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Оклахома — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Юта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Калгари — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сакраменто — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Фейсали Амман — Аль-Иттихад Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Газиантеп — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. «Барселона» сорвет злость на «Альмерии»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры