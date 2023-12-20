20 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Барселона» и «Альмерия». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Барселона» — «Альмерия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Барселона»

«Барселона» по итогам 17-ти туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в семь очков от лидера «Реала», тогда как вторая «Жирона» опережает ее на шесть очков при игре в запасе.

Также команда участвует в Лиге чемпионов, где ей впервые за несколько лет удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв группу с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

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В своем последнем матче клуб снова потерял очки. На выезде он потерял очки с «Валенсией» (1:1), сыграв вничью, хотя к 70-й минуте вел в счете.

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Сейчас у каталонцев безвыигрышная серия в три поединков во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей, но это, скорее всего, еще сильнее разозлит их перед грядущей игрой.

«Альмерия»

После 17-ти туров чемпионата Испании «Альмерия» находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета турнирной таблицы, отставая от безопасного 17-го места на восемь очков.

Андалузцы при этом уже вылетели из Кубка Испании, где после того, как удалось обыграть одного представителя низших дивизионов «Талаверу» (2:0) они неожиданно проиграли другому — «Барбастро» (0:1).

В своем последнем матче клуб избежал поражения. В рамках испанского чемпионата он сыграл вничью на своем с «Мальоркой» (0:0), которая также борется за выживание.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти поражениях и двух ничьих, поэтому у гостей откровенно мизерные шансы даже на ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Барселону», коэффициент на победу которой равен 1,15. Успех «Альмерии» оценивается в 14,00, ничья — в 8,50.

В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,93.

Еще один вариант ставки — «Барселона» выиграет и не пропустит за 1,95, ведь в трех из четырех последних матчей «Альмерия» — явный аутсайдер этого матча — не забивала.