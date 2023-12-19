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    «Эспаньол» прервет серию без побед?

    «Эспаньол» — «Бургос». Прогноз и ставка (к. 2.15) на футбол 19 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Бургос»
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    «Эспаньол»
    Во вторник, 19 декабря, в 21-м испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Бургос». Начало игры — в 23:30 по мск. «Эспаньол» — «Бургос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 33 набранными баллами на пятой строке и отстает от второй на два очка.

    Каталонский коллектив в отрезке последних семи встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился двух викторий и четыре раза играл вничью.

    Одна из мировых пришлась на прошлый тур, когда «попугаи» на выезде поделили очки с «Андорре» 1:1. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех игр, где раз уступили.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл шесть поединков из десяти проведенных, три матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.

    «Бургос»

    «Бургос» на текущий момент в турнирной таблице Сегунды расположился на 11 позиции, имея в активе 29 баллов. От зоны плей-офф он отстает всего на два очка.

    «Зелено-черные» в рамках чемпионата на проигрываю вот уже как на протяжении шести игр. В этот удачный для себя период они поровну поделили победные результаты и ничейные.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем туре первенства коллектив на выезде разгромил аутсайдера «Картахену» со счетом 3:0, а перед этим на своем поле поделил очки с середняком «Мирандесом» 0:0.

    В гостевых встречах текущего первенства «Бургос» уступил в семи поединках из десяти проведенных, два матча он еще выиграл и расписал одну мировую.

    Ранее между собой эти команды провели только один очный поединок, который выиграл «Эспаньол» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Бургоса» дают — 5.57, ничья оценена — в 3.82.

    В этом противостоянии прогнозируем, что «Эспаньол» прервет серию без побед и одолеет неубедительны в гостях «Бургос».

    И также ставим в этом поединке на забитые мячи и ждем, что в поединке будет 2-3 результативных действия.

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    «Эспаньол» — «Бургос»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» прервет серию без побед?
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