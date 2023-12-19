Во вторник, 19 декабря, в 21-м испанской Сегунды «Эспаньол» на своем поле примет «Бургос». Начало игры — в 23:30 по мск. «Эспаньол» — «Бургос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Эспаньол»

«Эспаньол», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 33 набранными баллами на пятой строке и отстает от второй на два очка.

Каталонский коллектив в отрезке последних семи встреч в рамках Сегунды проиграл только в одной из них. Еще в этот период он добился двух викторий и четыре раза играл вничью.

Одна из мировых пришлась на прошлый тур, когда «попугаи» на выезде поделили очки с «Андорре» 1:1. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех игр, где раз уступили.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах клуб из Барселоны в этом чемпионате выиграл шесть поединков из десяти проведенных, три матча он еще свел вничью и потерпел одно фиаско.

«Бургос»

«Бургос» на текущий момент в турнирной таблице Сегунды расположился на 11 позиции, имея в активе 29 баллов. От зоны плей-офф он отстает всего на два очка.

«Зелено-черные» в рамках чемпионата на проигрываю вот уже как на протяжении шести игр. В этот удачный для себя период они поровну поделили победные результаты и ничейные.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре первенства коллектив на выезде разгромил аутсайдера «Картахену» со счетом 3:0, а перед этим на своем поле поделил очки с середняком «Мирандесом» 0:0.

В гостевых встречах текущего первенства «Бургос» уступил в семи поединках из десяти проведенных, два матча он еще выиграл и расписал одну мировую.

Ранее между собой эти команды провели только один очный поединок, который выиграл «Эспаньол» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.62.

На викторию «Бургоса» дают — 5.57, ничья оценена — в 3.82.

В этом противостоянии прогнозируем, что «Эспаньол» прервет серию без побед и одолеет неубедительны в гостях «Бургос».

И также ставим в этом поединке на забитые мячи и ждем, что в поединке будет 2-3 результативных действия.