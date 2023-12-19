«Атлетико»
«Атлетико» по итогам 17-ти туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в семь очков от лидера «Жироны».
Также команда участвует в Лиге чемпионов, где она вышла в 1/8 финала. «Матрасникам» удалось выиграть группу в борьбе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком».
Коэффициенты матча Атлетико — Хетафе
В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Атлетика» (0:2), тогда как соперник сумел отличиться дважды.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал шесть побед при двух поражениях, так что мадридцы демонстрируют отличную форму, если только поражение в Бильбао не предвестник спада в их игре.
«Хетафе»
После 17-ти туров чемпионата Испании «Хетафе» находится на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.
«Асулонес» также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов, обыграв «Тардиенту» (12:0) и «Аценету» (2:1).
В своем последнем матче клуб одержал победу. На «Рамон Санчес Писхуан», где обычно всем приходится несладко, ему удалось разгромить «Севилью» (3:0).
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл, тогда как в последних 13 встречах он потерпел лишь одно поражение, так что у гостей хорошая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,35. Успех «Хетафе» оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.
Хозяева неизменно забивали в 11 последних домашних матчах, тогда как гости забивали в семи из восьми последних поединков.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.
Еще один вариант ставки — «Атлетико» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны навязать сопернику такой сценарий.