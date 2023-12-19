ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «МЮ»Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу Александр ОвечкинСможет ли Овечкин вернуться в погоню за рекордом по голам в НХЛ? И почему Брюс Будро верит, что сможет? Роберт МореноДауншифтинг. Морено выводил Испанию на Евро-2020, а теперь возглавил аутсайдера РПЛ
    Все новости спорта

    Остудит ли «Атлетико» пыл «Хетафе»?

    «Атлетико» — «Хетафе». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Атлетико Прогнозы на Хетафе Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Хетафе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико» — фаворит матча
    19 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетико» и «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Атлетико» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:30 Хетафе Хетафе
  • Хетафе
    •

    «Атлетико»

    «Атлетико» по итогам 17-ти туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в семь очков от лидера «Жироны».

    Также команда участвует в Лиге чемпионов, где она вышла в 1/8 финала. «Матрасникам» удалось выиграть группу в борьбе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком».

    Коэффициенты матча Атлетико — Хетафе

    1X2Новым игрокам
  • 1.384.709.00Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Атлетика» (0:2), тогда как соперник сумел отличиться дважды.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал шесть побед при двух поражениях, так что мадридцы демонстрируют отличную форму, если только поражение в Бильбао не предвестник спада в их игре.

    «Хетафе»

    После 17-ти туров чемпионата Испании «Хетафе» находится на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

    «Асулонес» также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов, обыграв «Тардиенту» (12:0) и «Аценету» (2:1).

  • Оттолкнулись от дна? Кризис «МЮ» еще не закончился, но ничья с «Ливерпулем» поможет Тен Хагу
  • Реакция спортивных СМИ на центральный матч тура АПЛ
  • Сегодня

    • В своем последнем матче клуб одержал победу. На «Рамон Санчес Писхуан», где обычно всем приходится несладко, ему удалось разгромить «Севилью» (3:0).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл, тогда как в последних 13 встречах он потерпел лишь одно поражение, так что у гостей хорошая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,35. Успех «Хетафе» оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хозяева неизменно забивали в 11 последних домашних матчах, тогда как гости забивали в семи из восьми последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

    Еще один вариант ставки — «Атлетико» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны навязать сопернику такой сценарий.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсхата — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Ависпа Фукуока
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Панетоликос — АЕК Афины
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Пансерраикос — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Докса Катокопия — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Вильярреал-2 — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Версаль — Ред Стар Париж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бирмингем — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетико» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. Остудит ли «Атлетико» пыл «Хетафе»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры