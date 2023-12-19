19 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетико» и «Хетафе». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Атлетико» — «Хетафе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Атлетико»

«Атлетико» по итогам 17-ти туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в семь очков от лидера «Жироны».

Также команда участвует в Лиге чемпионов, где она вышла в 1/8 финала. «Матрасникам» удалось выиграть группу в борьбе с «Лацио», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На выезде ему так и не удалось пробить оборону «Атлетика» (0:2), тогда как соперник сумел отличиться дважды.

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В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал шесть побед при двух поражениях, так что мадридцы демонстрируют отличную форму, если только поражение в Бильбао не предвестник спада в их игре.

«Хетафе»

После 17-ти туров чемпионата Испании «Хетафе» находится на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

«Асулонес» также участвуют в Кубке Испании, где прошли две стадии турнира в дуэлях против представителей низших дивизионов, обыграв «Тардиенту» (12:0) и «Аценету» (2:1).

В своем последнем матче клуб одержал победу. На «Рамон Санчес Писхуан», где обычно всем приходится несладко, ему удалось разгромить «Севилью» (3:0).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив выиграл, тогда как в последних 13 встречах он потерпел лишь одно поражение, так что у гостей хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико», коэффициент на победу которого равен 1,35. Успех «Хетафе» оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.

Хозяева неизменно забивали в 11 последних домашних матчах, тогда как гости забивали в семи из восьми последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

Еще один вариант ставки — «Атлетико» выиграет 1-й тайм и матч за 1,90, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны навязать сопернику такой сценарий.