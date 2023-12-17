«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вест Хэм»

Эта команда привычно ходит в середняках АПЛ. «Вест Хэм» находится на 9 месте турнирной таблицы английского чемпионата.

А вот оборона зачастую походит на проходной двор. В 16 матчах лондонцы пропустили в свои ворота 30 мячей.

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В минувшем туре чемпионата «Вест Хэм» провалился. Команда пропустила пять безответных мячей от «Фулхэма».

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А вот после того «молотобойцы» в рамках Лиги Европы переиграли «Фрайбург» (2:0). Да и вообще, стабильности лондонцам явно недостает.

И уж наверняка лондонцы постараются воспользоваться проблемами «волков». Да и фактор своего поля станет одним из определяющих.

«Вулверхэмптон»

Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. «Вулверхэмптон» находится на 13 месте, ни на что не претендуя.

Главным бичом команды является слабая атака. В 16 поединках чемпионата «волки» настреляли всего 21 мяч.

В минувшем туре АПЛ команда добыла один зачетный пункт. «Вулверхэмптон» не сумел переиграть «Ноттингем Форест» (1:1).

До того «волки» добыли важнейшую викторию над «Бернли» (1:0). Да и «Арсеналу» команда дала знатный бой, хоть в итоге и уступила (1:2).

Наверняка «Вулверхэмптон» постарается зацепиться за заветные очки. Гости будут действовать в расчете на контрвыпады.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вест Хэма» предлагают — 2.20.

На викторию «Вулверхэмптона» дают — 3.46, ничья оценена — в 3.68.

«Молотобойцы» сильнее соперника, к тому же весьма прилично выглядят в домашних поединках .

Наш прогноз — Победа «Вест Хэма». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.