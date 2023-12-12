Ставки на поединок 21-го тура британского Чемпионшипа между «Уотфордом» и «Ипсвичем», который состоится 12 декабря в 22:45 мск. «Уотфорд» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Уотфорд»

После 20 туров клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. За этот отрезок ним было набрано 28 очков — 7 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

«Уотфорд» не проигрывает уже три тура. Серия состоит из двух побед и ничьи. Мировую «шершни» расписали с «Саутгемптоном» (1:1).

Коэффициенты матча Уотфорд — Ипсвич Таун 1X2Новым игрокам 2.953.452.40Бонус$9500

Также хозяева обыграли «Норвич» 3:2 и «Халл Сити» 2:1. Перед этим клуб проиграл 0:2 «Лестеру». Это было первое поражение команды в пяти последних поединках.

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«Уотфорд» неплохо играет на своем поле. У него 5 побед в 11 матчах при двух поражениях.

«Ипсвич»

«Ипсвич» является фаворитом этого матча. Клуб выиграл три поединка подряд и 4 матча из пяти последних.

Ранее гостей одолели со счетом 3:1 «Миллуолл», выиграли у «Ковентри Сити» 2:1. В последнем своем матче «Ипсвич» победил «Мидлсбро» 2:0.

«Таун» занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе клуба 48 очков на счету при 15 победах и трех ничьих в 20 играх чемпионата.

На выезде «Ипсвич» также хорош. Он выиграл 6 матчей из 10. Из 25 пропущенных голов в сезоне на выезде клуб пропустил всего 8.

Прогноз и ставка

2.85 и 2.36 — «Ипсвич» является фаворитом поединка. Ничья оценивается коэффициентом 3.40.

«Ипсвич» победил в трех последних матчах. Он борется с «Лестером» за 1-е место. Хозяева не настолько успешные и они проиграли в двух очных матчах этому сопернику.

Рекомендуемая ставка — победа «Ипсвича» за 2.36.

Также рекомендуется поставить на П1 + ТМ 2.5, поскольку два прошлых матча закончились со счетом 1:0.