ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ньюкасл»Возвращение «Энджбола». Сон и Ришарлисон растерзали истощенный «Ньюкасл» Фрагмент матча «Краснодар» — ЦСКА Неудачная игра Акинфеева позволила «Краснодару» уйти на перерыв в качестве лидера РПЛ Мохамед СалахДвести — не предел. Салах — лучший игрок в истории АПЛ?
  • 01:00
    • «Жирона» обыграла «Барселону» в гостях и вернула себе лидерство в Примере
  • 00:46
    • «Рома» с двумя удалениями сыграла с «Фиорентиной» вничью
  • 21:43
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА и ушел на зимний перерыв лидером РПЛ
  • 21:26
    • «Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», у Ришарлисона — дубль
  • 00:46
    • «Лорьян» уступил дома «Марселю» в результативном матче
  • 22:04
    • Кассьерра стал лучшим бомбардиром первой части сезона РПЛ 2023/2024
  • 21:39
    • «Балтика» уступила дома «Рубину» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Ставка на фаворита поединка

    «Уотфорд» — «Ипсвич». Ставки (к. 2.36) и прогноз на чемпионат Англии 12 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Уотфорд Прогнозы на Ипсвич
    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Ипсвич»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Ипсвича»
    Ставки на поединок 21-го тура британского Чемпионшипа между «Уотфордом» и «Ипсвичем», который состоится 12 декабря в 22:45 мск. «Уотфорд» — «Ипсвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Декабря 2023 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:45 Ипсвич Таун Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Уотфорд»

    После 20 туров клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. За этот отрезок ним было набрано 28 очков — 7 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

    «Уотфорд» не проигрывает уже три тура. Серия состоит из двух побед и ничьи. Мировую «шершни» расписали с «Саутгемптоном» (1:1).

    Коэффициенты матча Уотфорд — Ипсвич Таун

    1X2Новым игрокам
  • 2.953.452.40Бонус$9500
    •

    Также хозяева обыграли «Норвич» 3:2 и «Халл Сити» 2:1. Перед этим клуб проиграл 0:2 «Лестеру». Это было первое поражение команды в пяти последних поединках.

    Все прогнозы на футбол

    «Уотфорд» неплохо играет на своем поле. У него 5 побед в 11 матчах при двух поражениях.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» является фаворитом этого матча. Клуб выиграл три поединка подряд и 4 матча из пяти последних.

    Ранее гостей одолели со счетом 3:1 «Миллуолл», выиграли у «Ковентри Сити» 2:1. В последнем своем матче «Ипсвич» победил «Мидлсбро» 2:0.

  • «Новый Моуринью» привел «Палмейрас» к титулу чемпиона Бразилии
  • Чемпионская гонка Бразильской Серии А завершилась маловероятным триумфом клуба из Сан-Паулу
  • 08/12/2023

    • «Таун» занимает 2-е место в турнирной таблице. В активе клуба 48 очков на счету при 15 победах и трех ничьих в 20 играх чемпионата.

    На выезде «Ипсвич» также хорош. Он выиграл 6 матчей из 10. Из 25 пропущенных голов в сезоне на выезде клуб пропустил всего 8.

    Прогноз и ставка

    2.85 и 2.36 — «Ипсвич» является фаворитом поединка. Ничья оценивается коэффициентом 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Ипсвич» победил в трех последних матчах. Он борется с «Лестером» за 1-е место. Хозяева не настолько успешные и они проиграли в двух очных матчах этому сопернику.

    Рекомендуемая ставка — победа «Ипсвича» за 2.36.

    Также рекомендуется поставить на П1 + ТМ 2.5, поскольку два прошлых матча закончились со счетом 1:0.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Анахайм — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Тигрес — Пумас-УНАМ
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вегас — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Оболонь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Таавун
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Раднички — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Коньяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Ризеспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Эмполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уотфорд» — «Ипсвич»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на фаворита поединка
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры