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    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Примера, 9 декабря 2023 года

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    Микель Оярсабаль
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Декабря 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Вильярреал»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Вильярреал» находится на низком для себя 12 месте таблицы.

    У «желтой субмарины» крайне ненадежные тылы. В 15 матчах Примеры в воротах команды побывало уже 26 мячей.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Сосьедад

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    В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» снова не смог победить. Команда расписала мировую с «Севильей» (1:1).

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    А вот после того команда не сумела переиграть «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы (0:0). А вот не проигрывает «желтая субмарина» уже почти месяц.

    И уж наверняка хозяева постараются подняться повыше в таблице. Да и в последней очной встрече команда одолела «доностьяррас» (2:0).

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает 6 место в турнирной таблице.

    А вот в плане реализации у команды полный порядок. В 15 поединках игроки «Реал Сосьедада» сумели отличиться 26 раз.

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    • Свой последний поединок команда провел успешно. «Реал Сосьедад» в кубковой встрече минимально переиграл «Андрач».

    В минувшем туре Примеры «доностьяррас» не сумели добыть три балла. Команда удовлетворилась ничьей с «Осасуной» (1:1).

    Наверняка «Реал Сосьедад» сыграет на своих козырях. Баски наверняка будут активно атаковать, стараясь воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Вильярреала» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.68.

    У хозяев серьезные проблемы с надежностью тылов, тогда как баски прилично выглядят в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» разживутся тремя баллами
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