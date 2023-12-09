«Вильярреал»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Вильярреал» находится на низком для себя 12 месте таблицы.
У «желтой субмарины» крайне ненадежные тылы. В 15 матчах Примеры в воротах команды побывало уже 26 мячей.
Коэффициенты матча Вильярреал — Реал Сосьедад
В минувшем туре чемпионата «Вильярреал» снова не смог победить. Команда расписала мировую с «Севильей» (1:1).
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А вот после того команда не сумела переиграть «Маккаби» Хайфа в Лиге Европы (0:0). А вот не проигрывает «желтая субмарина» уже почти месяц.
И уж наверняка хозяева постараются подняться повыше в таблице. Да и в последней очной встрече команда одолела «доностьяррас» (2:0).
«Реал Сосьедад»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. На текущий момент «Реал Сосьедад» занимает 6 место в турнирной таблице.
А вот в плане реализации у команды полный порядок. В 15 поединках игроки «Реал Сосьедада» сумели отличиться 26 раз.
Свой последний поединок команда провел успешно. «Реал Сосьедад» в кубковой встрече минимально переиграл «Андрач».
В минувшем туре Примеры «доностьяррас» не сумели добыть три балла. Команда удовлетворилась ничьей с «Осасуной» (1:1).
Наверняка «Реал Сосьедад» сыграет на своих козырях. Баски наверняка будут активно атаковать, стараясь воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.18.
На викторию «Вильярреала» дают — 3.52, ничья оценена — в 3.68.
У хозяев серьезные проблемы с надежностью тылов, тогда как
Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.