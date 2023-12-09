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    «Боруссия» увезет очки из Берлина

    «Унион» — «Боруссия» М. Ставки (к. 1.73) и прогноз на Бундеслигу 9 декабря 2023 года

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    Юлиан Вайгль
    9 декабря в Берлине местный «Унион» примет гладбахскую «Боруссию» в рамках поединка 14-го тура немецкой Бундеслиги. Начало игры в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Декабря 2023 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Унион»

    Берлинцы вышли на новый уровень, начав выступать в еврокубках. Команде удалось дойти до Лиги чемпионов. Но это вылилось в проблемы в чемпионате, где сейчас хозяева идут последними.

    Это худший период выступлений «Униона» в Бундеслиге. За 12 сыгранных матчей клуб набрал 7 очков. В активе «железных» 2 победы и ничья. При этом они проиграли уже 9 раз.

    В последних матчах Бундеслиги «Унион» проиграл 0:3 «Айнтрахту», 0:4 «Байеру» и сыграл вничью 1:1 с «Аугсбургом».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Команда не побеждает с 28 августа. На данный момент у нее сравнительно неплохой период результатов. За 4 последних игры она сыграла 3 раза вничью. В ЛЧ столичный коллектив разошелся мировой с «Наполи» (1:1) и «Брагой» (1:1). В последнем туре групповой стадии «Унион» будет биться с «Реалом». На кону Лига Европы.

    «Боруссия» М

    У «жеребят» неплохие результаты. Их не обременяет плотный график игр, поскольку в еврокубках они не выступают. В чемпионате гости занимают 10-е место с 16 набранными очками. В Кубке Германии клуб дошел до четвертьфинала.

    На неделе «Боруссия» на своем поле выбила из 1/8 Кубка Германии «Вольфсбург». Встреча завершилась после дополнительного времени со счетом 1:0.

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    • За месяц команда проиграла в чемпионате только дортмундской «Боруссии» (2:4). Зато она разгромила «Вольфсбург» (4:0) и «Хоффенхайм» (2:1).

    При этом матч в Дортмунде стал третьим по счету в выездной серии «Боруссии», который она не смогла выиграть.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на ужасную форму хозяев, букмекеры на их стороне — 2.17 и 3.30 соответственно.

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    Котировки наверняка связаны с тем, что «Унион» выиграл 4 последних матча против «Боруссии». Но сейчас клуб в не подходящей форме. Он давно не побеждает, тогда как соперник более свеж и находится под меньшим давлением.

    Как минимум очко «Боруссия» точно способна увезти. Ставка на Х2 за 1.73.

    «Унион» регулярно пропускает, как и «Боруссия». Будет обмен голами. Так что стоит обратить внимание на ставку «Х2 + обе забьют» за 2.41.

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    «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Боруссия» увезет очки из Берлина
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