9 декабря в Берлине местный «Унион» примет гладбахскую «Боруссию» в рамках поединка 14-го тура немецкой Бундеслиги. Начало игры в 17:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Унион»

Берлинцы вышли на новый уровень, начав выступать в еврокубках. Команде удалось дойти до Лиги чемпионов. Но это вылилось в проблемы в чемпионате, где сейчас хозяева идут последними.

Это худший период выступлений «Униона» в Бундеслиге. За 12 сыгранных матчей клуб набрал 7 очков. В активе «железных» 2 победы и ничья. При этом они проиграли уже 9 раз.

В последних матчах Бундеслиги «Унион» проиграл 0:3 «Айнтрахту», 0:4 «Байеру» и сыграл вничью 1:1 с «Аугсбургом».

Все прогнозы на Бундеслигу

Команда не побеждает с 28 августа. На данный момент у нее сравнительно неплохой период результатов. За 4 последних игры она сыграла 3 раза вничью. В ЛЧ столичный коллектив разошелся мировой с «Наполи» (1:1) и «Брагой» (1:1). В последнем туре групповой стадии «Унион» будет биться с «Реалом». На кону Лига Европы.

«Боруссия» М

У «жеребят» неплохие результаты. Их не обременяет плотный график игр, поскольку в еврокубках они не выступают. В чемпионате гости занимают 10-е место с 16 набранными очками. В Кубке Германии клуб дошел до четвертьфинала.

На неделе «Боруссия» на своем поле выбила из 1/8 Кубка Германии «Вольфсбург». Встреча завершилась после дополнительного времени со счетом 1:0.

За месяц команда проиграла в чемпионате только дортмундской «Боруссии» (2:4). Зато она разгромила «Вольфсбург» (4:0) и «Хоффенхайм» (2:1).

При этом матч в Дортмунде стал третьим по счету в выездной серии «Боруссии», который она не смогла выиграть.

Прогноз и ставка

Несмотря на ужасную форму хозяев, букмекеры на их стороне — 2.17 и 3.30 соответственно.

Котировки наверняка связаны с тем, что «Унион» выиграл 4 последних матча против «Боруссии». Но сейчас клуб в не подходящей форме. Он давно не побеждает, тогда как соперник более свеж и находится под меньшим давлением.

Как минимум очко «Боруссия» точно способна увезти. Ставка на Х2 за 1.73.

«Унион» регулярно пропускает, как и «Боруссия». Будет обмен голами. Так что стоит обратить внимание на ставку «Х2 + обе забьют» за 2.41.