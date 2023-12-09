15-тысячная «Войт-Арена» в Хайденхайме 9 декабря примет матч 14-го тура чемпионата Германии, в котором «Хайденхайм» сыграет с «Дармштадтом». Начало игры в 17:30 мск. «Хайденхайм» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хайденхайм»

Хозяевам в последних турах не везло с соперниками. Были и «Бавария», и «Лейпциг». В обоих встречах клуб проиграл — со счетом 2:4 и 1:2 соответственно.

Между вышеуказанными результатами «Хайденхайм» сыграл вничью с «Бохумом». В матче не было зафиксировано забитых голов. Последняя победа была 5 ноября над «Штутгартом» (2:0).

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Дома команда неплохо играла в последних матчах. В 5 встречах у нее 3 победы и лишь одно поражение, а в двух последних играх не было ни одного пропущенного гола.

Все прогнозы на Бундеслигу

В таблице Бундеслиги «Хайденхайм» занимает 14-е место после 13 сыгранных матчей. В его активе 11 набранных очков, а в трех пунктах уже зона вылета.

«Дармштадт»

На протяжении всего ноября команда оставалась без побед. В целом безвыигрышная серия гостей насчитывает уже 6 поединков, 4 из которых были проиграны.

Все началось с поражения от «Лейпцига» (1:3). После были 0:8 в «Баварией» и 1:2 с «Бохумом».

«Дармштадт» сумел набрать очки в матчах с «Майнцом» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1). Продолжить серию не удалось из-за домашнего поражения от «Кельна» (0:1).

У «98-х» всего 9 очков в активе. Они занимают 16-е место в зоне плей-офф. Победа может позволить им подняться выше.

Прогноз и ставка

Но вот букмекеры мало верят в успех гостей. Ставки на победу принимаются с котировками 2.10 и 3.45 соответственно.

Все 3 победы в сезоне «Хайденхайм» одержал дома. Команда увереннее чувствует себя в родных стенах и делает ставку на домашние выступления.

«Хайденхайм» хоть и не сильно лучше соперника, но забивает он сейчас чаще. «Дармштадт» оформил только один мяч в трех встречах. Это может стать решающим фактором. Домашние стены и перевес в результативности решит исход поединка. Хозяева победят.