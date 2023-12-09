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    «Хайденхайм» не опустится в зону вылета

    «Хайденхайм» — «Дармштадт». Ставки (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Германии 9 декабря 2023 года

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    15-тысячная «Войт-Арена» в Хайденхайме 9 декабря примет матч 14-го тура чемпионата Германии, в котором «Хайденхайм» сыграет с «Дармштадтом». Начало игры в 17:30 мск. «Хайденхайм» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Декабря 2023 года
    Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 17:30 Дармштадт 98 Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
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    «Хайденхайм»

    Хозяевам в последних турах не везло с соперниками. Были и «Бавария», и «Лейпциг». В обоих встречах клуб проиграл — со счетом 2:4 и 1:2 соответственно.

    Между вышеуказанными результатами «Хайденхайм» сыграл вничью с «Бохумом». В матче не было зафиксировано забитых голов. Последняя победа была 5 ноября над «Штутгартом» (2:0).

    Коэффициенты матча Хайденхайм — Дармштадт 98

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    Дома команда неплохо играла в последних матчах. В 5 встречах у нее 3 победы и лишь одно поражение, а в двух последних играх не было ни одного пропущенного гола.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В таблице Бундеслиги «Хайденхайм» занимает 14-е место после 13 сыгранных матчей. В его активе 11 набранных очков, а в трех пунктах уже зона вылета.

    «Дармштадт»

    На протяжении всего ноября команда оставалась без побед. В целом безвыигрышная серия гостей насчитывает уже 6 поединков, 4 из которых были проиграны.

    Все началось с поражения от «Лейпцига» (1:3). После были 0:8 в «Баварией» и 1:2 с «Бохумом».

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    • «Дармштадт» сумел набрать очки в матчах с «Майнцом» (0:0) и «Фрайбургом» (1:1). Продолжить серию не удалось из-за домашнего поражения от «Кельна» (0:1).

    У «98-х» всего 9 очков в активе. Они занимают 16-е место в зоне плей-офф. Победа может позволить им подняться выше.

    Прогноз и ставка

    Но вот букмекеры мало верят в успех гостей. Ставки на победу принимаются с котировками 2.10 и 3.45 соответственно.

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    Все 3 победы в сезоне «Хайденхайм» одержал дома. Команда увереннее чувствует себя в родных стенах и делает ставку на домашние выступления.

    «Хайденхайм» хоть и не сильно лучше соперника, но забивает он сейчас чаще. «Дармштадт» оформил только один мяч в трех встречах. Это может стать решающим фактором. Домашние стены и перевес в результативности решит исход поединка. Хозяева победят.

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    «Хайденхайм» — «Дармштадт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. «Хайденхайм» не опустится в зону вылета
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