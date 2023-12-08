ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТравмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне «Байер» Вирц, Бонифасе и другие звезды «Байера», делающие команду Хаби Алонсо претендентом на титул Бундеслиги Роберт ЛевандовскийИз спасителя в обузу. Как «Барсе» решить ​​проблему незабивного Левандовского?
  • 01:15
    • Дубль Мактоминея принес «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Челси»
  • 01:10
    • Гол Бэйли обеспечил «Астон Вилле» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ
  • 00:45
    • Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии
  • 00:30
    • Гол ван Дейка помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд» в матче АПЛ
  • 21:16
    • 12 российских теннисисток попали в заявку Australian Open
    Все новости спорта

    «Брага» начнет без прелюдий

    «Визела» — «Брага». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 8 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Визела» — «Брага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рикарду Орта
    «Визела» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:30 мск. «Визела» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 08 Декабря 2023 года
    Визела
  • Португалия. Примера
    •  Визела 18:30 Брага Брага
  • Брага
    •

    «Визела»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Визела» находится на 17 месте таблицы, отчаянно борясь за выживание.

    Причем с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 12 поединках чемпионата забито всего лишь 12 мячей.

    Коэффициенты матча Визела — Брага

    1X2Новым игрокам
  • 5.304.301.60Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Визела» снова разочаровала результатом. Команда уступила «Шавишу» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    А вот не побеждает команда уже на протяжении месяца. Правда, это если не учесть викторию в дополнительное время кубковой встречи с «Эштрелой».

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь крепкому оппоненту. Вот только из пяти последних очных поединков с «Брагой» выигран был лишь один.

    «Брага»

    Эта команда в нынешнем сезоне привычно бьется за места на пьедестале. На текущий момент «Брага» четвертая в турнирной таблице.

    В плане реализации у команды полный ажур. В 12 поединках игроки «Браги» сумели наколотить 33 мяча в ворота соперников.

  • Травмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • Рассматриваем ключевые причины неудачного выступления манкунианцев в этом сезоне
  • Вчера

    • Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Брага» уверенно переиграла «Эшторил» (3:1).

    Нынешний сезон неплохо дается Симону Банзе. Конголезский форвард в 12 матчах отличился уже 11 точными ударами.

    Наверняка «Брага» будет привычно активно атаковать. Да и наличие в составе опытного Рикарду Орты явно поможет гостям.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.65.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Визелы» дают — 4.85, ничья оценена — в 4.20.

    «Брага» явно сильнее аутсайдера, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Детройт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Куяба — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Визела» — «Брага»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Брага» начнет без прелюдий
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры