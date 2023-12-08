«Визела» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:30 мск. «Визела» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Визела»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неудачно. «Визела» находится на 17 месте таблицы, отчаянно борясь за выживание.

Причем с реализацией у команды имеются огромные проблемы. В 12 поединках чемпионата забито всего лишь 12 мячей.

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В предыдущем туре чемпионата «Визела» снова разочаровала результатом. Команда уступила «Шавишу» со счетом 1:2.

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А вот не побеждает команда уже на протяжении месяца. Правда, это если не учесть викторию в дополнительное время кубковой встречи с «Эштрелой».

И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь крепкому оппоненту. Вот только из пяти последних очных поединков с «Брагой» выигран был лишь один.

«Брага»

Эта команда в нынешнем сезоне привычно бьется за места на пьедестале. На текущий момент «Брага» четвертая в турнирной таблице.

В плане реализации у команды полный ажур. В 12 поединках игроки «Браги» сумели наколотить 33 мяча в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. «Брага» уверенно переиграла «Эшторил» (3:1).

Нынешний сезон неплохо дается Симону Банзе. Конголезский форвард в 12 матчах отличился уже 11 точными ударами.

Наверняка «Брага» будет привычно активно атаковать. Да и наличие в составе опытного Рикарду Орты явно поможет гостям.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.65.

На викторию «Визелы» дают — 4.85, ничья оценена — в 4.20.

«Брага» явно сильнее аутсайдера, и уж точно начнет встречу с активных атакующих акций .

Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.