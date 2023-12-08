ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри МагуайрТравмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне «Байер» Вирц, Бонифасе и другие звезды «Байера», делающие команду Хаби Алонсо претендентом на титул Бундеслиги Роберт ЛевандовскийИз спасителя в обузу. Как «Барсе» решить ​​проблему незабивного Левандовского?
  • 01:15
    • Дубль Мактоминея принес «Манчестер Юнайтед» победу в матче с «Челси»
  • 01:10
    • Гол Бэйли обеспечил «Астон Вилле» победу над «Манчестер Сити» в АПЛ
  • 00:45
    • Дортмундская «Боруссия» вылетела из Кубка Германии
  • 00:30
    • Гол ван Дейка помог «Ливерпулю» обыграть «Шеффилд» в матче АПЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ланс» продлить удачную серию?

    «Монпелье» — «Ланс». Прогноз и ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Франции, 8 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монпелье Прогнозы на Ланс Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Ланс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    В пятницу, 8 декабря, в 15-м туре французской Лиги 1 «Монпелье» в родных стенах сразится с «Лансом». Начало игры — в 23:00 по мск. «Монпелье» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 08 Декабря 2023 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 Ланс Ланс
  • Ланс
    •

    «Монпелье»

    Команда из одноименного города находится ближе к концу турнирной таблицы. За четырнадцать проведенных игр коллектив из Монпелье смог добыть три победы, четырежды сыграл вничью и семь раз проиграл. «Паладины» смогли забить семнадцать мячей, а в свои пропустили целых двадцать.

    В итоге «оранжево-синие» сейчас имеют в своем активе тринадцать очков и занимают тринадцатое место. Они на целых девять пунктов отстают от еврокубковой зоны и только на один балл опережают зону вылета.

    Коэффициенты матча Монпелье — Ланс

    1X2Новым игрокам
  • 3.153.552.30Бонус$9500
    •

    В последней игре «Монпелье» в гостях проиграл «Монако» (0:2), а до этого дома сыграл вничью с «Клермоном». Перед этим же команда в родных стенах уступила «Бресту» (1:3) и также на своем поле поделила очки с «Ниццей» (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    По итогам прошлого сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна заняли двенадцатое место в турнирной таблице. Думается, что в этом сезоне главной задачей команды из Монпелье будет улучшить прошлогодний результат.

    «Ланс»

    «Кроваво-золотые» в этом сезоне выступают не так удачно, как в прошлом. Сейчас команда из одноименного города постепенно набирает форму и подбирается к лидирующей зоне. За четырнадцать матчей коллектив из Ланса смог девятнадцать раз поразить ворота соперника и пятнадцать раз пропустил в свои.

    В настоящий момент серебряный призер прошлого сезона имеет в своем активе 22 пункта и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «ПСЖ» отставание составляет уже 11 баллов. Думается, «Ланс» сможет побороться за место в еврокубках.

  • Травмы, трансферы и отсутствие голов: Почему «МЮ» так плох в этом сезоне
  • Рассматриваем ключевые причины неудачного выступления манкунианцев в этом сезоне
  • Вчера

    • В этом сезоне подопечные Франка Эза принимают участие в Лиге чемпионов. По итогам пяти туров группового этапа команда имеет в своем активе пять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Соперниками коллектива являются «Арсенал», ПСВ и «Севилья».

    В последней игре «Ланс» в родных стенах переиграл «Лион» (3:2), а до этого также разобрался с «Клермоном» (3:0) и «Марселем» (1:0). Вообще, в чемпионате команда имеет серию из девяти матчей без поражений. Последнее было еще 16 сентября в матче с «Метцем» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Ланса» можно поставить за 2.31.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ничью оценивают в 3.55, а победу «Монпелье» — в 3.10.

    Прогноз: победа «Ланса», который сейчас в отличной форме.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Детройт — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Крузейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Куяба — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Ред Булл Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монпелье» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ланс» продлить удачную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры