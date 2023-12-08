В пятницу, 8 декабря, в 15-м туре французской Лиги 1 «Монпелье» в родных стенах сразится с «Лансом». Начало игры — в 23:00 по мск. «Монпелье» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монпелье»

Команда из одноименного города находится ближе к концу турнирной таблицы. За четырнадцать проведенных игр коллектив из Монпелье смог добыть три победы, четырежды сыграл вничью и семь раз проиграл. «Паладины» смогли забить семнадцать мячей, а в свои пропустили целых двадцать.

В итоге «оранжево-синие» сейчас имеют в своем активе тринадцать очков и занимают тринадцатое место. Они на целых девять пунктов отстают от еврокубковой зоны и только на один балл опережают зону вылета.

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В последней игре «Монпелье» в гостях проиграл «Монако» (0:2), а до этого дома сыграл вничью с «Клермоном». Перед этим же команда в родных стенах уступила «Бресту» (1:3) и также на своем поле поделила очки с «Ниццей» (0:0).

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По итогам прошлого сезона подопечные Мишеля Тер-Закаряна заняли двенадцатое место в турнирной таблице. Думается, что в этом сезоне главной задачей команды из Монпелье будет улучшить прошлогодний результат.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» в этом сезоне выступают не так удачно, как в прошлом. Сейчас команда из одноименного города постепенно набирает форму и подбирается к лидирующей зоне. За четырнадцать матчей коллектив из Ланса смог девятнадцать раз поразить ворота соперника и пятнадцать раз пропустил в свои.

В настоящий момент серебряный призер прошлого сезона имеет в своем активе 22 пункта и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «ПСЖ» отставание составляет уже 11 баллов. Думается, «Ланс» сможет побороться за место в еврокубках.

В этом сезоне подопечные Франка Эза принимают участие в Лиге чемпионов. По итогам пяти туров группового этапа команда имеет в своем активе пять очков и занимает третье место в турнирной таблице. Соперниками коллектива являются «Арсенал», ПСВ и «Севилья».

В последней игре «Ланс» в родных стенах переиграл «Лион» (3:2), а до этого также разобрался с «Клермоном» (3:0) и «Марселем» (1:0). Вообще, в чемпионате команда имеет серию из девяти матчей без поражений. Последнее было еще 16 сентября в матче с «Метцем» (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостям. На победу «Ланса» можно поставить за 2.31.

Ничью оценивают в 3.55, а победу «Монпелье» — в 3.10.

Прогноз: победа «Ланса», который сейчас в отличной форме.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.